Duas pessoas são presas por manter ave ameaçada de extinção em cativeiro no ES

Duas pessoas foram presas por manter aves em cativeiro em Bom Jesus do Norte Crédito: Divulgação / Polícia Ambiental

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, entre os animais apreendidos havia um catatau, também conhecido como pixoxó, ave que está na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. As duas pessoas presas não tinham licença ou autorização para manter as aves em cativeiro.

Catatau, também conhecido como pixoxó, ave que está na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Crédito: Divulgação / Polícia Ambiental

Todas as aves estavam sem anilha de identificação e documentação. A Polícia Militar Ambiental ainda apreendeu 11 gaiolas e uma armadilha conhecida como alçapão, utilizada na captura de pássaros. Também havia um viveiro no local, onde eram feitos acasalamento das aves para comercialização.

PENA DE ATÉ 18 MESES

As duas pessoas presas vão responder pelo crime do Art. 29 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de seis meses a um ano para quem mantém em cativeiro ou depósito "espécimes da fauna silvestre nativa sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente". Por envolver ave ameaçada de extinção, a pena é aumentada da metade  de nove a 18 meses de prisão, além de multa.