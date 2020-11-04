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Em Vitória

Menino soterrado em desabamento no Centro se recupera em casa

Mateus Rangel, de seis anos, foi atingido dentro de casa, após uma pedra rolar de uma encosta durante as fortes chuvas na Capital, no final de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 10:38

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 10:38

Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória
Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor
Depois de uma semana internado, recebeu alta o menino Mateus Rangel, de seis anos, que havia sido soterrado após a casa dele ser atingida por uma pedra que rolou de uma encosta durante as fortes chuvas no Centro de Vitória, no dia 24 de outubro. A informação foi confirmada pelo tio dele, Ricardo Félix. Mateus estava em um hospital da Serra e foi liberado na última sexta-feira (30).
Segundo o tio, o menino está em casa e se recuperando bem. Agora é só se recuperar e vida que segue, afirma. Mateus ficou internado por seis dias após o acidente. O período foi necessário para recuperação e acompanhamento dos médicos, pois o menino engoliu lama e areia quando foi soterrado. Mateus também teve uma fratura no ombro, mas não precisou fazer cirurgia.

O ACIDENTE

A casa de Mateus e dos pais foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 do dia 24 de outubro. A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro. Com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.
O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça.

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