Menino soterrado em desabamento no Centro se recupera em casa

Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor

Segundo o tio, o menino está em casa e se recuperando bem. Agora é só se recuperar e vida que segue, afirma. Mateus ficou internado por seis dias após o acidente. O período foi necessário para recuperação e acompanhamento dos médicos, pois o menino engoliu lama e areia quando foi soterrado. Mateus também teve uma fratura no ombro, mas não precisou fazer cirurgia.

O ACIDENTE

A casa de Mateus e dos pais foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 do dia 24 de outubro. A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro. Com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.