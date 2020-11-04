Menino soterrado em desabamento no Centro se recupera em casa

Depois de uma semana internado, recebeu alta o menino Mateus Rangel, de seis anos, que havia sido soterrado após a casa dele ser atingida por uma pedra que rolou de uma encosta durante as fortes chuvas no Centro de Vitória, no dia 24 de outubro. A informação foi confirmada pelo tio dele, Ricardo Félix. Mateus estava em um hospital da Serra e foi liberado na última sexta-feira (30).
Segundo o tio, o menino está em casa e se recuperando bem. Agora é só se recuperar e vida que segue, afirma. Mateus ficou internado por seis dias após o acidente. O período foi necessário para recuperação e acompanhamento dos médicos, pois o menino engoliu lama e areia quando foi soterrado. Mateus também teve uma fratura no ombro, mas não precisou fazer cirurgia.
O ACIDENTE
A casa de Mateus e dos pais foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 do dia 24 de outubro. A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro. Com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.
O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça.