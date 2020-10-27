Criança soterrada no Centro de Vitória segue internada

Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor

Segundo o tio, o menino engoliu lama e areia quando foi soterrado, e, por isso, está internado para ser submetido a exames. Mateus também teve uma fratura no ombro, mas não vai precisar fazer cirurgia.

Ele continua no Hospital Infantil, em observação. Está fora de perigo, mas continua fazendo exames porque engoliu muita lama e areia. Está acordado, conversando com os pais normalmente, contou.

Ricardo disse, ainda, que o menino não tem previsão de alta, mas o tio afirmou que se sente tranquilo pelo fato do sobrinho estar bem e na companhia dos pais. Os pais estão sem contato porque perderam o celular na lama. Ficou tudo na lama. Os dois estão no hospital com o Mateus, reforçou.

O ACIDENTE

A casa de Mateus e dos pais foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 deste sábado (24). A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro. Com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.