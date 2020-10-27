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Deslizamento

Criança soterrada no Centro de Vitória segue internada

Mateus Rangel, de seis anos, engoliu muita lama e areia no incidente, mas passa bem. Ele também teve uma fratura no ombro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 21:02

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 21:02

Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória
Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor
O menino Mateus Rangel, de seis anos, que foi soterrado após a casa dele ser atingida por uma pedra que rolou de uma encosta durante as fortes chuvas do último fim de semana, no Centro de Vitória, permanece internado, mas passa bem. A informação foi passada pelo tio dele, Ricardo Félix. Mateus está acordado e conversando com os pais, porém ainda precisa ficar em observação.
Segundo o tio, o menino engoliu lama e areia quando foi soterrado, e, por isso, está internado para ser submetido a exames. Mateus também teve uma fratura no ombro, mas não vai precisar fazer cirurgia.
Ele continua no Hospital Infantil, em observação. Está fora de perigo, mas continua fazendo exames porque engoliu muita lama e areia. Está acordado, conversando com os pais normalmente, contou.
Ricardo disse, ainda, que o menino não tem previsão de alta, mas o tio afirmou que se sente tranquilo pelo fato do sobrinho estar bem e na companhia dos pais. Os pais estão sem contato porque perderam o celular na lama. Ficou tudo na lama. Os dois estão no hospital com o Mateus, reforçou.

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O ACIDENTE

A casa de Mateus e dos pais foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 deste sábado (24). A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro. Com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.
O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. Dois prédios estão interditados pela Defesa Civil no local.

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