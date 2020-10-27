Criança soterrada no Centro de Vitória segue internada

O menino Mateus Rangel, de seis anos, que foi soterrado após a casa dele ser atingida por uma pedra que rolou de uma encosta durante as fortes chuvas do último fim de semana, no Centro de Vitória, permanece internado, mas passa bem. A informação foi passada pelo tio dele, Ricardo Félix. Mateus está acordado e conversando com os pais, porém ainda precisa ficar em observação.
Segundo o tio, o menino engoliu lama e areia quando foi soterrado, e, por isso, está internado para ser submetido a exames. Mateus também teve uma fratura no ombro, mas não vai precisar fazer cirurgia.
Ele continua no Hospital Infantil, em observação. Está fora de perigo, mas continua fazendo exames porque engoliu muita lama e areia. Está acordado, conversando com os pais normalmente, contou.
Ricardo disse, ainda, que o menino não tem previsão de alta, mas o tio afirmou que se sente tranquilo pelo fato do sobrinho estar bem e na companhia dos pais. Os pais estão sem contato porque perderam o celular na lama. Ficou tudo na lama. Os dois estão no hospital com o Mateus, reforçou.
O ACIDENTE
A casa de Mateus e dos pais foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 deste sábado (24). A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro. Com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.
O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. Dois prédios estão interditados pela Defesa Civil no local.