Área onde pedra rolou e atingiu casa em Vitória não era de risco, diz Defesa Civil

Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor

No momento do deslizamento, estavam na casa a criança de seis anos  que foi socorrida para um hospital , além da mãe e da avó, que não precisaram de atendimento médico.

"Fomos ao local ontem (domingo) para poder identificar possíveis causas do deslizamento e verificamos que é uma área acidentada, porém não se tratava de uma área de risco. Mas o acumulado de chuva em pouco tempo encharcou muito o solo, e a consequência disso é a movimentação que aconteceu na região", disse, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da CBN Vitória.

Apesar da antiga classificação, a Defesa Civil do município agora, após o deslizamento, passa a considerar o local como de potencial risco.

"Como a área foi bastante danificada, iremos concluir o laudo ainda durante a semana e estamos encaminhando para a secretaria de obras um pedido de intervenção imediata através de obras de contenção", completou o coordenador.

Jonathan Jantorno ainda explicou que houve uma movimentação de massa, composta por terra, vegetação e pedaços de bloco. Segundo ele, na parte de trás das moradias, há uma formação de drenagem natural que gerou a retenção de água da chuva. No local, há um edifício de quatro andares e um imóvel de dois andares. Ao todo, três famílias moram nos dois prédios. Há também um bar e um escritório de advocacia.