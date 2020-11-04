Jovem suspeito de espancar homem até a morte é preso em Itapemirim

Policia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

Um jovem de 22 anos que é suspeito com outras duas pessoas  de espancar até a morte um homem de 43 anos foi preso no último sábado (31). O crime aconteceu no dia 25 de dezembro de 2018 dentro de um posto de combustíveis na Avenida Atlântica, em Marataízes . De acordo com as investigações, a vítima teria se envolvido em uma briga, foi desarmada e agredida pelos três suspeitos.

A prisão ocorreu em cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão realizado pela equipe da Delegacia da Polícia de Marataízes em conjunto com a Guarda Municipal, em uma residência no bairro Itaoca, em Itapemirim , no litoral Sul do Espírito Santo

Segundo o delegado Renato Barcellos Perin, a vítima morreu no local das agressões em virtude das lesões. Em interrogatório na delegacia, o detido confessou e disse que após uma discussão, a vítima teria pegado um cassetete para agredi-lo. Diante deste fato ele e outros dois amigos tomaram o instrumento da mão da vítima e o golpearam. Ele também afirmou que perdeu a cabeça, ficou nervoso e que nunca tinha passado por uma situação semelhante, disse Barcellos.

Ainda segundo o delegado, a prisão foi realizada após uma campana. Ele chegou a ficar escondido em outro local, durante um tempo. Realizamos levantamentos em campo, constatamos o local que ele estava residindo e foi realizado um cerco para evitar a sua fuga. Durante a operação, que culminou na sua captura, identificamos o seu veículo, o que comprovava a sua localização. Ele não ofereceu resistência à prisão, relatou.

As investigações prosseguem em busca da prisão dos demais envolvidos. Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas, garantiu o delegado.