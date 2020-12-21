Após ser solto, homem volta a ser preso por suspeita de feminicídio no ES

"Ele foi preso na nona fase por tráfico de drogas, foi solto e no início de novembro cometeu esse feminicídio. A delegada pediu a prisão e hoje ele é preso na 12ª etapa, no Morro da Garrafa, onde estava escondido. (A prisão na nona fase) Não surtiu efeito nele de uma responsabilização de que o crime não compensa. Agora com o feminicídio, esperamos que ele fique mais tempo preso", comentou Arruda, em entrevista à TV Gazeta.