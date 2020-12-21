Após ser solto, homem volta a ser preso por suspeita de feminicídio no ES

Preso na 9ª fase da Operação Caim em julho, um homem voltou a cometer um crime após ser solto, segundo a Polícia Civil. Em novembro, ele matou uma mulher e, nesta segunda-feira (21), foi preso na 12ª fase da mesma operação, de acordo com o delegado-geral, José Darcy Arruda.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o principal objetivo da Operação Caim é prender homicidas e combater o tráfico de drogas e crimes relacionados. De acordo com Arruda, esse homem foi preso no Morro da Garrafa, em Vitória. De acordo com a polícia, trata-se de Felipe Martins de Amorim, de 21 anos, assassino confesso da própria esposa Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 30 de outubro deste ano.
"Ele foi preso na nona fase por tráfico de drogas, foi solto e no início de novembro cometeu esse feminicídio. A delegada pediu a prisão e hoje ele é preso na 12ª etapa, no Morro da Garrafa, onde estava escondido. (A prisão na nona fase) Não surtiu efeito nele de uma responsabilização de que o crime não compensa. Agora com o feminicídio, esperamos que ele fique mais tempo preso", comentou Arruda, em entrevista à TV Gazeta.
A OPERAÇÃO
Cerca de 200 agentes de segurança estão nas ruas para cumprir oito mandados de prisão e 18 de busca e apreensão na 12ª fase da Operação Caim. Os mandados são cumpridos nos bairros Itararé e Macaco, em Vitória, e no município de Aracruz.
A operação é coordenada pela Polícia Civil e conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Notaer, Sejus, Força Nacional e Guardas Municipais.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o principal objetivo da Operação Caim é prender homicidas e combater o tráfico de drogas e crimes relacionados.
Onze fases já realizadas resultaram na detenção de 399 pessoas, sendo 113 homicidas, além da apreensão de 90 armas, 2.459 munições, 15 veículos, drogas e dinheiro.