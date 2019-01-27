Ataque de facção em baile funk deixa dois mortos e 11 feridos

Ataque em baile do Mandela deixa dois mortos e 11 ferido em Vila Velha Crédito: André Falcão/TV Gazeta

Mais uma vez, a violência encerrou um baile funk clandestino, o chamado “baile do mandela”, em Vila Velha. Desta vez, dois mortos e mais 11 feridos. O caso aconteceu no final da madrugada deste domingo (27), no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. A suspeita é de que a ocorrência tenha relação com brigas de facções criminosas de Vitória. Segundo informações de testemunhas, um homem com uma metralhadora abriu fogo contra a multidão que se reunia no meio da rua.

Onze pessoas foram atingidas e transferidas para vários hospitais de Vila Velha e de Vitória. Já Jamerson Silva Souza, 24 anos, e Ramon Carlos Freitas Santana, 26 anos morreram no local. Eles seriam moradores de Andorinhas, em Vitória. Moradores afirmaram que havia cerca de 200 pessoas na festa. No meio da madrugada, um carro com quatro homens chegou e um dos ocupantes desceu com uma metralhadora.

Ele caminhou até o local onde ocorria o baile funk e abriu fogo contra a multidão. O atirador seria do Bairro da Penha, também na Capital. Além dos dois mortos, cerca de 11 pessoas ficaram feridas.

Um estudante que participou do baile e conseguiu escapar dos tiros contou que tudo foi muito rápido. “Eu estava perto da caixa de som. Um homem apareceu com uma metralhadora e saiu atirando para todos os lados. Todo mundo saiu correndo”, lembra. O rapaz conta que a namorada pediu para ele não ir no evento clandestino, mas ele acabou indo mesmo assim.

Moradores conversaram com a reportagem da TV Gazeta e disseram que não é a primeira vez que acontece esse tipo de baile. Os carros de som ficam ligados, em volume alto, no meio da rua, até meio-dia. Eles afirmaram que não dormiram e ficaram em pânico quando ouviram as rajadas de tiro logo cedo.

VÍTIMAS EM VÁRIOS HOSPITAIS

Segundo a Polícia Militar, cinco dos feridos deram entrada no Hospital Evangélico, em Vila Velha. Duas vítimas chegaram em estado grave. Um homem fugiu ao saber que a polícia havia sido acionada.

No Pronto Atendimento da Glória, outros cinco feridos deram entrada no local, sendo que um fugiu antes mesmo de ser identificado.

Duas vítimas foram parar no Hospital São Lucas, em Vitória. Um deles encontra-se com mandado de prisão em aberto. Segundo informações colhidas no local, eles foram deixados no hospital por um veículo Honda/FIT com marcas de perfuração.

Outra vítima deu entrada no Hospital São Luís, Vila Velha, com um tiro de raspão na perna esquerda.

Durante a manhã, várias das vítimas que estavam em hospitais particulares foram transferidas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e o Hospital São Lucas, em Vitória. Na Capital, duas vítimas estavam em estado grave - um rapaz com um tiro no olho e outra menina com um tiro no pescoço.

A Polícia Civil informou apenas, em nota, que a ocorrência está em andamento pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adolescente ferida foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta

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