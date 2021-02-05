Suspeito de cometer nove assassinatos é preso em Viana

Pistola calibre 9mm e drogas apreendidas com o suspeito Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 21 anos foi preso no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , nesta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil , ele é apontado como o autor de quatro homicídios e ainda é suspeito de ter participação em outros cinco assassinatos cometidos em Cariacica e Viana. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por um crime cometido em setembro de 2020. A identidade do detido não foi divulgada pela polícia.

O delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, afirmou que o suspeito é apontado como um dos líderes de uma facção responsável por vários crimes nos bairros Industrial e Marcílio de Noronha, em Viana, além do Operário, em Cariacica. A prisão, segundo o delegado, foi realizada na casa do suspeito e ele tentou se desfazer de uma pistola calibre 9mm e drogas no momento da abordagem.

“É um elemento extremamente perigoso, um dos líderes da associação criminosa que atua nos bairros Marcílio de Noronha, Industrial e Operário, que vem promovendo diversos conflitos armados na região. No momento que nós chegamos na casa, ele tentou jogar as drogas e uma arma pela janela, mas nós localizamos o material. Entramos na casa e efetuamos a prisão dele e a apreensão desse material”, disse.

Khaddour explicou que o suspeito é investigado por um homicídio cometido no dia 5 de setembro de 2020, no bairro Vale dos Reis. De acordo com o delegado, ele matou um jovem em frente a um bar no bairro e, por conta desse crime, a justiça expediu o mandado de prisão contra o homem.

“Ele é investigado em quatro inquéritos. Um deles, que originou o mandado de prisão, foi um crime ocorrido em 2020. Ele chegou no bairro Vale dos Reis, que está em disputa territorial pela quadrilha dele. Ele chegou de motocicleta com outro elemento em um ponto de tráficos de drogas e os traficantes fugiram. Um deles adentrou em um bar, o suspeito entrou no bar com a arma em punho e, na frente de diversas pessoas, executou a vítima. Além desse crime, estamos em fase de conclusão de três inquéritos em que ele é o principal autor. Fora isso, temos mais cinco homicídios praticados com uma pistola 9mm e que a gente pode fechar a autoria dele”, disse.

Uma mulher de 29 anos também foi presa em Cariacica, no bairro Padre Gabriel a partir do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Porém, o delegado Khaddour afirmou que ela faz parte de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas em Cariacica que ainda está sendo investigada. Por isso, o delegado preferiu não passar mais informações.