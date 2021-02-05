Polícia Militar apreende armas e drogas em casa abandonada em Alegre

A Polícia Militar apreendeu armas e drogas nesta quinta-feira (4) em uma casa abandonada na localidade do Morro do Querosene, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A PM informou que chegou ao local após denúncia de que um indivíduo havia sido agredido por traficantes do bairro.
No local, durante a busca pelos suspeitos da agressão, os policiais perceberam uma intensa movimentação em uma casa abandonada, que já foi denunciada em outras ocasiões como ponto de uso e comércio de drogas.
Quando os militares se aproximaram do imóvel, dois homens fugiram. Na casa, foram apreendidas uma garrucha oxidada, calibre .38, um revólver oxidado do mesmo calibre com seis munições e uma pistola de pressão (chumbinho). Os dois homens não foram localizados.
Os policiais também encontraram uma mochila com uma balança de precisão, 54 buchas de maconha, um tablete de maconha fracionado em duas partes, um tablete de cocaína, 14 pedras de crack, materiais para embalar drogas, uma máquina de impressão do jogo do bicho e anotações com diversos nomes atrelados a valores financeiros do tráfico. Os materiais apreendidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Alegre.