Polícia Militar apreende armas e drogas em casa abandonada em Alegre

Armas e drogas são apreendidas em Alegre Crédito: Polícia Militar

No local, durante a busca pelos suspeitos da agressão, os policiais perceberam uma intensa movimentação em uma casa abandonada, que já foi denunciada em outras ocasiões como ponto de uso e comércio de drogas.

Armas e drogas são apreendidas em Alegre Crédito: Polícia Militar

Quando os militares se aproximaram do imóvel, dois homens fugiram. Na casa, foram apreendidas uma garrucha oxidada, calibre .38, um revólver oxidado do mesmo calibre com seis munições e uma pistola de pressão (chumbinho). Os dois homens não foram localizados.