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Suspeitos fugiram

Polícia Militar apreende armas e drogas em casa abandonada em Alegre

Material foi apreendido em uma casa abandonada na localidade do Morro do Querosene, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Dois homens que estavam no local fugiram e não foram localizados

Publicado em 

05 fev 2021 às 13:55

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:55

Dois homens que estavam no local, fugiram e não foram localizados
Armas e drogas são apreendidas em Alegre Crédito: Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu armas e drogas nesta quinta-feira (4) em uma casa abandonada na localidade do Morro do Querosene, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A PM informou que chegou ao local após denúncia de que um indivíduo havia sido agredido por traficantes do bairro.
No local, durante a busca pelos suspeitos da agressão, os policiais perceberam uma intensa movimentação em uma casa abandonada, que já foi denunciada em outras ocasiões como ponto de uso e comércio de drogas.
Dois homens que estavam no local, fugiram e não foram localizados
Armas e drogas são apreendidas em Alegre Crédito: Polícia Militar
Quando os militares se aproximaram do imóvel, dois homens fugiram. Na casa, foram apreendidas uma garrucha oxidada, calibre .38, um revólver oxidado do mesmo calibre com seis munições e uma pistola de pressão (chumbinho). Os dois homens não foram localizados.
Os policiais também encontraram uma mochila com uma balança de precisão, 54 buchas de maconha, um tablete de maconha fracionado em duas partes, um tablete de cocaína, 14 pedras de crack, materiais para embalar drogas, uma máquina de impressão do jogo do bicho e anotações com diversos nomes atrelados a valores financeiros do tráfico. Os materiais apreendidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Alegre.

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