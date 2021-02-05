Dois homens são assassinados em intervalo de horas em Linhares

Por volta das 9h desta quinta-feira, José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros em casa, no bairro Aviso. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, dois indivíduos chegaram à casa da vítima de motocicleta, a invadiram e efetuaram os disparos. José Carlos, segundo a polícia, já tinha passagem pela polícia por homicídio. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por vingança.