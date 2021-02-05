Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
4º homicídio em um mês

Dois homens são assassinados em intervalo de horas em Linhares

Durante a manhã desta quinta-feira (4), um homem de 43 anos foi morto a tiros dentro de casa. Cerca de 12 horas depois, um jovem de 25 anos foi assassinado em outro bairro do município
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 fev 2021 às 13:48

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:48

Corpo estava em um canavial de Linhares
Linhares registra dois homicídios no mesmo dia Crédito: Luiz Zardini
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou dois homicídios em um intervalo de cerca de 12 horas nesta quinta-feira (4). O primeiro assassinato aconteceu durante a manhã, quando um homem de 43 anos foi morto dentro de casa. À noite, outro caso foi registrado no município e a polícia tomou conhecimento apenas quando foi informada sobre um homem baleado que havia dado entrada em um hospital.
Por volta das 9h desta quinta-feira, José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros em casa, no bairro Aviso. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, dois indivíduos chegaram à casa da vítima de motocicleta, a invadiram e efetuaram os disparos. José Carlos, segundo a polícia, já tinha passagem pela polícia por homicídio. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por vingança.
Por volta das 21h35, um homem de 25 anos foi assassinado com três tiros no bairro Planalto. A Polícia Militar só tomou conhecimento do caso após receber informações de que um homem baleado havia dado entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL). Constatou-se então que o homem havia sido vítima de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.
No Aviso, bairro onde José foi assassinado, o homicídio desta quinta-feira (04), fez com que o bairro chegasse a marca de três homicídios em menos de um mês.

Veja Também

Homem é baleado e morre após confronto com a polícia na Serra

Família é detida por tráfico de drogas em cidade no Sul do ES

Homem é morto a tiros em bar de Cariacica após ver jogo de futebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Linhares ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados