Dois homens são assassinados em intervalo de horas em Linhares

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou dois homicídios em um intervalo de cerca de 12 horas nesta quinta-feira (4). O primeiro assassinato aconteceu durante a manhã, quando um homem de 43 anos foi morto dentro de casa. À noite, outro caso foi registrado no município e a polícia tomou conhecimento apenas quando foi informada sobre um homem baleado que havia dado entrada em um hospital.
Por volta das 9h desta quinta-feira, José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros em casa, no bairro Aviso. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, dois indivíduos chegaram à casa da vítima de motocicleta, a invadiram e efetuaram os disparos. José Carlos, segundo a polícia, já tinha passagem pela polícia por homicídio. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por vingança.
Por volta das 21h35, um homem de 25 anos foi assassinado com três tiros no bairro Planalto. A Polícia Militar só tomou conhecimento do caso após receber informações de que um homem baleado havia dado entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL). Constatou-se então que o homem havia sido vítima de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.
No Aviso, bairro onde José foi assassinado, o homicídio desta quinta-feira (04), fez com que o bairro chegasse a marca de três homicídios em menos de um mês.