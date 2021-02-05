Homem é morto a tiros em bar de Cariacica após ver jogo de futebol

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros, por volta das 23 horas desta quinta-feira (4) no bairro São Geraldo, em Cariacica . Ele estava em um bar, onde assistiu a uma partida de futebol pela televisão, quando o criminoso chegou ao local com uma arma e começou a atirar. O estabelecimento estava cheio e houve correria no local.

De acordo com informações da TV Gazeta, o criminoso entrou no bar assim que o jogo terminou. A vítima, que era o alvo do suspeito, ainda tentou fugir depois ser atingido por um disparo, mas não conseguiu. O assassino foi atrás dele e matou o homem com cinco tiros.

As pessoas que estavam no bar ainda socorram a vítima e a levaram para o Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage, mas ele já chegou ao local sem vida. Testemunhas contaram à polícia que ao homem era morador conhecido no bairro São Geraldo e muito querido. Ele trabalhava em outro bar na região.

O criminoso fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Cariacica.