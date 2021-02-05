Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro São Geraldo

Homem é morto a tiros em bar de Cariacica após ver jogo de futebol

O bar estava cheio e houve correria no local. A vítima chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:46

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:46

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros, por volta das 23 horas desta quinta-feira (4) no bairro São Geraldo, em Cariacica. Ele estava em um bar, onde assistiu a uma partida de futebol pela televisão, quando o criminoso chegou ao local com uma arma e começou a atirar. O estabelecimento estava cheio e houve correria no local.
De acordo com informações da TV Gazeta, o criminoso entrou no bar assim que o jogo terminou. A vítima, que era o alvo do suspeito, ainda tentou fugir depois ser atingido por um disparo, mas não conseguiu. O assassino foi atrás dele e matou o homem com cinco tiros.
As pessoas que estavam no bar ainda socorram a vítima e a levaram para o Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage, mas ele já chegou ao local sem vida. Testemunhas contaram à polícia que ao homem era morador conhecido no bairro São Geraldo e muito querido. Ele trabalhava em outro bar na região.
O criminoso fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Com informações de Diony SIlva, da TV Gazeta

Veja Também

Polícia faz operação para prender autores de duplo homicídio em Vitória

Motorista de aplicativo é feito refém em porta-malas de carro na Serra

Homem transtornado quebra agência da Caixa com pé-de-cabra, em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados