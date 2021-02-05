Polícia faz operação para prender autores de duplo homicídio em Vitória

Polícia Civil realiza operação contra traficantes e homicidas em Vitória nesta sexta-feira (05) Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Em entrevista à TV Gazeta, o superintendente de Polícia Especializada, da Polícia Civil, delegado José Lopes, informou que a operação faz parte de outras ações que estão sendo realizadas desde o crime ocorrido na terça-feira.

“Desde o início da semana, quando houve essa covardia, que em torno de 15 traficantes e homicidas fizeram essa barbaridade matando os dois rapazes, a gente começou a desenvolver algumas operações. A PM acabou apreendendo um fuzil, na última quarta (3), o doutor Marcelo (Cavalcanti, delegado) com a equipe da DHPP Vitória apreendeu um adolescente infrator. E foi montada essa operação para cumprir oito mandados de busca e dois de prisão, de que temos conhecimento de terem envolvimento nos homicídios. Um alvo já foi preso, outro que não estava no radar também acabou sendo preso”, disse.

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Participam da operação policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e Força Nacional. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar auxilia os agentes nas buscas. O secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, também acompanha as equipes.

Segundo Ramalho, a operação também tem como objetivo mapear a região do Morro do Quadro e entorno, que é rota para a chegada a outras comunidades em que há dificuldade para se realizar o policiamento.

“Estamos no alto do morro do Quadro. É um morro que tem ligação direta com a Fonte Grande, com o Moscoso, com o maciço da Piedade, do Forte São João e vai interligando até Fradinhos. Nesta semana, lamentavelmente, tivemos dois homicídios no Morro do Quadro e estamos identificando a realidade e dificuldade para o policiamento nesses locais. Um maciço muito extenso que traz uma dificuldade extrema para os nossos policiais fazerem o policiamento e levar segurança a essas comunidades”, destacou.

De acordo com o secretário, a Operação não tem hora para acabar. O resultado das ações será divulgado após o fim dos trabalhos.

Helicóptero também está sendo utilizado na operação Crédito: Divulgação / Polícia Civil

SOBRE O DUPLO HOMICÍDIO

Segundo moradores, um grupo com cerca de 10 a 15 pessoas encapuzadas subiu o morro e invadiu a casa onde as vítimas estavam, assassinando brutalmente os homens. De acordo com informações da TV Gazeta. as vítimas foram identificadas como Fabiano Alves Caetano, de 17 anos, e Harrison Rafael Alves, de 25 anos.