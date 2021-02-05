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Com 60 policiais

Polícia faz operação para prender autores de duplo homicídio em Vitória

Desde as 4 horas da manhã desta sexta-feira (5), cerca de 60 policiais estão nas ruas para cumprir 8 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. Ação visa prender envolvidos no duplo homicídio ocorrido no Morro do Quadro na última terça-feira (2)
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:23

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:23

Polícia Civil realiza operação contra traficantes e homicidas em Vitória nesta sexta-feira (05)
Polícia Civil realiza operação contra traficantes e homicidas em Vitória nesta sexta-feira (05) Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Uma operação é realizada pela Polícia Civil para prender homicidas e traficantes nos bairros Morro do Quadro, Cabral e adjacências, em Vitória, nesta sexta-feira (5). Desde as 4 horas da manhã, cerca de 60 policiais estão nas ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão, além de dois de prisão. A ação visa prender envolvidos no duplo homicídio ocorrido no Morro do Quadro na última terça-feira (2).
Em entrevista à TV Gazeta, o superintendente de Polícia Especializada, da Polícia Civil, delegado José Lopes, informou que a operação faz parte de outras ações que estão sendo realizadas desde o crime ocorrido na terça-feira.
“Desde o início da semana, quando houve essa covardia, que em torno de 15 traficantes e homicidas fizeram essa barbaridade matando os dois rapazes, a gente começou a desenvolver algumas operações. A PM acabou apreendendo um fuzil, na última quarta (3), o doutor Marcelo (Cavalcanti, delegado) com a equipe da DHPP Vitória apreendeu um adolescente infrator. E foi montada essa operação para cumprir oito mandados de busca e dois de prisão, de que temos conhecimento de terem envolvimento nos homicídios. Um alvo já foi preso, outro que não estava no radar também acabou sendo preso”, disse.
Participam da operação policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e Força Nacional. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar auxilia os agentes nas buscas. O secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, também acompanha as equipes.
Segundo Ramalho, a operação também tem como objetivo mapear a região do Morro do Quadro e entorno, que é rota para a chegada a outras comunidades em que há dificuldade para se realizar o policiamento.
“Estamos no alto do morro do Quadro. É um morro que tem ligação direta com a Fonte Grande, com o Moscoso, com o maciço da Piedade, do Forte São João e vai interligando até Fradinhos. Nesta semana, lamentavelmente, tivemos dois homicídios no Morro do Quadro e estamos identificando a realidade e dificuldade para o policiamento nesses locais. Um maciço muito extenso que traz uma dificuldade extrema para os nossos policiais fazerem o policiamento e levar segurança a essas comunidades”, destacou.
De acordo com o secretário, a Operação não tem hora para acabar. O resultado das ações será divulgado após o fim dos trabalhos.
Polícia Civil realiza operação contra traficantes e homicidas em Vitória nesta sexta-feira (05)
Helicóptero também está sendo utilizado na operação Crédito: Divulgação / Polícia Civil

SOBRE O DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens foram assassinados dentro de uma casa no bairro Morro do Quadro, em Vitória. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), por volta das 4h20. As vítimas estavam dentro de uma residência que fica em uma das escadarias do bairro.
Segundo moradores, um grupo com cerca de 10 a 15 pessoas encapuzadas subiu o morro e invadiu a casa onde as vítimas estavam, assassinando brutalmente os homens. De acordo com informações da TV Gazeta. as vítimas foram identificadas como Fabiano Alves Caetano, de 17 anos, e Harrison Rafael Alves, de 25 anos.

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