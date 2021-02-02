Grupo invade casa e mata dois homens no Morro do Quadro, em Vitória

Morro do Quadro, em Vitória Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

bairro Morro do Quadro, em Dois homens foram assassinados dentro de uma casa no, em Vitória . O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), por volta das 4h20. As vítimas estavam dentro de uma residência que fica em uma das escadarias do bairro.

Segundo moradores, um grupo com cerca de 10 a 15 pessoas encapuzadas subiu o morro e invadiu a casa onde as vítimas estavam, assassinando brutalmente os homens. Uma das vítimas, de 25 anos, morava na casa invadida.

Os dois homens foram mortos com inúmeras perfurações de armas de fogo de diversos calibres. Segundo informações do repórter Diony Silva no Bom Dia ES, da TV Gazeta, moradores relataram que ouviram muitos disparos, mas não souberam informar se as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Eles ainda contaram que os encapuzados que atiraram gritavam "É o Trem Bala", em referência à facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Bairro da Penha.

Uma das vítimas, segundo a ocorrência, é Rerisson Rafael Alves Brown, de 25 anos. O outro homem morto não foi identificado. A Polícia Civil foi acionada e o Departamento de Homicídios foi ao local para iniciar a investigação. O Departamento Médico Legal também foi acionado para recolher os corpos.

As investigações da Polícia Civil começaram logo após o crime, e a equipe já realizou a perícia no local. O fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", destacou a Polícia.

Correção A primeira versão desta matéria informava, equivocadamente, que Rerisson Rafael Alves Brown, um dos jovens assassinados em uma residência na madrugada desta terça-feira (2) no Morro do Quadro, em Vitória, tinha 26 anos. No entanto, a informação correta, segundo a ocorrência sobre o crime, é de que a vítima tem 25 anos. A informação foi corrigida no texto.