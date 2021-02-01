Homem morre após ser baleado no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha

Um homem morreu após ser baleado no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (1). Segundo a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido por moradores da região para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, que é moradora em situação de rua, também foi baleada. Ela foi socorrida por uma ambulância Samu e levada para o mesmo hospital.
A polícia informou que foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por uma pessoa que fez o chamado relatando que um homem teria sido baleado. As equipes chegaram até o bairro e viram que, na verdade, se tratava de uma dupla tentativa de homicídio e o homem já havia sido socorrido. Uma ambulância do Samu foi acionada para atender a mulher, que não teve o estado de saúde informado.
A Polícia Civil também foi acionada e, demandada pela reportagem de A Gazeta, afirmou que a ocorrência está em investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que mais informações não serão repassadas. Até o momento, ninguém foi preso.