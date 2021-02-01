Homem morre após ser baleado no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha

A polícia informou que foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por uma pessoa que fez o chamado relatando que um homem teria sido baleado. As equipes chegaram até o bairro e viram que, na verdade, se tratava de uma dupla tentativa de homicídio e o homem já havia sido socorrido. Uma ambulância do Samu foi acionada para atender a mulher, que não teve o estado de saúde informado.