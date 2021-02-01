Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram parte das ameaças que o jovem fazia com as vítimas adolescentes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Jovem investigado por ameaçar divulgar imagens íntimas de adolescentes é preso no ES

suspeito de armazenar imagens e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes e de ameaçar adolescentes para obter mais conteúdo íntimo das vítimas. O jovem de 21 anos foi preso em casa, na última sexta-feira (29), em elegacia Especializada Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) apreenderam o celular que armazenava as cenas e atos sexuais com menores de idade. A polícia prendeu em flagrante umO jovem de 21 anos foi preso em casa, na última sexta-feira (29), em Vila Velha . Com ele, os policiais da Dapreenderam o celular que armazenava as cenas e atos sexuais com menores de idade.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia para preservar as vítimas menores de idade, em cumprimento ao que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Além do conteúdo pornográfico, o jovem também é investigado por manter um perfil falso em uma rede social que ele teria usado para fazer ameaças a pelos menos três adolescentes ao pedir fotos e vídeos íntimos. Caso elas não mandassem, ele ameaçava divulgar o conteúdo na internet, como dito pelo delegado Brenno Andrade, que comandou a investigação.

"Verificamos que ele usava um número internacional e dizia ser do Canadá. Mas fica um alerta para os criminosos, que independente do que eles façam para maquiar a identidade deles, a polícia tem condições de identificá-los e depois levá-los à Justiça. O caso foi iniciado com três vítimas distintas, todas adolescentes, procurando a delegacia e afirmando manterem contato com um perfil no Facebook. Após cessar estes contatos com as meninas, ele entrou em contato com elas solicitando novas imagens íntimas. Como elas negavam, esse perfil fazia ameaças e dizia que se não mandassem mais, as fotos e vídeos antigos seriam divulgados na internet. Com medo, elas procuraram a delegacia. Ele também tentou contato físico com as vítimas, mas felizmente isto não ocorreu", destacou.

Ao todo, com o jovem de 21 anos, a polícia encontrou milhares de fotos e vídeos contendo conteúdo pornográfico infantil, com cenas chocantes, como destacado pelo delegado da DRCC.

"Como verificamos que se tratava de um total de mais de 1,5 mil vídeos e um total de 45 mil imagens, já conseguimos comprovar que são imagens compartilhadas entre pedófilos e que circulam na internet. São imagens chocantes, de crianças sendo violentadas e que causam repulsa, então de maneira nenhuma o fato dele não aparecer nelas diminuiu a conduta dele (do suspeito)", destacou o delegado.

MAIS CASOS

Com a prisão do suspeito, a polícia acredita que mais vítimas apareçam nos próximos dias. Brenno Andrade, inclusive, orienta que as pessoas abordadas pelo jovem façam as denúncias nos canais disponíveis.

"Temos conhecimento que muitas pessoas não procuram a delegacia. Acreditamos que, com a divulgação desse caso aqui no Estado, é possível que outras vítimas nos procure. Orientamos, que caso a pessoa não queira se expor, que faça a denúncia pelo 181. Em um primeiro momento identificamos três vítimas, mas ele mantinha contato com outras jovens. Pela quantidade de conteúdo encontrada nos dispositivos dele (nuvem e celular), acreditamos que mais pessoas possam ter sido vítima. Apesar da pouca idade, ele já vinha praticando este crime ainda quando menor de idade", complementou.