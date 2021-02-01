Tiros, perseguição e buscas com helicóptero após roubo de carro em Cariacica
Um roubo de veículo resultou em uma perseguição policial a dois suspeitos seguida de um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e ainda confronto com tiros entre militares e suspeitos no bairro Mucurici, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (1º). Um homem foi detido pela Polícia Militar. Helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) auxiliou nas buscas, mas não localizou o segundo suspeito.
De acordo com a nota enviada pela PM, dois indivíduos armados roubaram um veículo no bairro Mucuri. Militares foram acionados e, após buscas, avistaram o carro roubado, que colidiu contra a viatura. Um indivíduo que estava no automóvel foi detido com um simulacro de pistola. O outro suspeito, segundo a Polícia Militar, "fugiu atirando contra os militares, que revidaram a injusta agressão".
Um helicóptero do Notaer-ES auxiliou nas buscas, porém o segundo suspeito não foi localizado. No carro que havia sido roubado foi encontrado um carregador de pistola calibre 380.
MUITOS TIROS
Assustados com a ação policial no bairro, moradores registraram o momento da troca de tiros entre a PM e o suspeito. Em uma das filmagens, é possível ouvir muitos disparos e também os policiais ordenando que o fugitivo se entregasse, o que não ocorreu.