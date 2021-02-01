Na perseguição, a viatura da PM se envolveu em um acidente com o veículo que havia sido roubado Crédito: Foto do leitor

Your browser does not support the audio element. Tiros, perseguição e buscas com helicóptero após roubo de carro em Cariacica

De acordo com a nota enviada pela PM, dois indivíduos armados roubaram um veículo no bairro Mucuri. Militares foram acionados e, após buscas, avistaram o carro roubado, que colidiu contra a viatura. Um indivíduo que estava no automóvel foi detido com um simulacro de pistola. O outro suspeito, segundo a Polícia Militar, "fugiu atirando contra os militares, que revidaram a injusta agressão".

Um helicóptero do Notaer-ES auxiliou nas buscas, porém o segundo suspeito não foi localizado. No carro que havia sido roubado foi encontrado um carregador de pistola calibre 380.

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MUITOS TIROS

Assustados com a ação policial no bairro, moradores registraram o momento da troca de tiros entre a PM e o suspeito. Em uma das filmagens, é possível ouvir muitos disparos e também os policiais ordenando que o fugitivo se entregasse, o que não ocorreu.