Detento que fugiu da cadeia é preso com documento falso em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido do sistema prisional do Espírito Santo na tarde deste sábado (30), durante fiscalização no quilômetro 345 da BR 101, em Guarapari. O nome dele não foi divulgado.
O suspeito estava em um Chevrolet/Cobalt, quando o veículo foi parado pela PRF. Ele se apresentou aos policiais como José Ricardo e mostrou documentos de Minas Gerais. Os agentes observaram divergências no documento e identificaram que tratava-se de um fugitivo de 27 anos de idade com extensa ficha criminal, incluindo o tráfico de drogas e homicídio.
O homem foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica.