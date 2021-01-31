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Detento que fugiu da cadeia é preso com documento falso em Guarapari

O suspeito estava em um Chevrolet/Cobalt, quando o veículo foi parado pela PRF

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 10:16

Publicado em 

31 jan 2021 às 10:16
Trabalho da PRF
Registro de abordagens feitas por agentes da PRF no Estado Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido do sistema prisional do Espírito Santo na tarde deste sábado (30), durante fiscalização no quilômetro 345 da BR 101, em Guarapari. O nome dele não foi divulgado.
O suspeito estava em um Chevrolet/Cobalt, quando o veículo foi parado pela PRF. Ele se apresentou aos policiais como José Ricardo e mostrou documentos de  Minas Gerais. Os agentes observaram divergências no documento e identificaram que tratava-se de um fugitivo de 27 anos de idade com extensa ficha criminal, incluindo o tráfico de drogas e homicídio.
O homem foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. 

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