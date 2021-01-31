Detento que fugiu da cadeia é preso com documento falso em Guarapari

O suspeito estava em um Chevrolet/Cobalt, quando o veículo foi parado pela PRF. Ele se apresentou aos policiais como José Ricardo e mostrou documentos de Minas Gerais. Os agentes observaram divergências no documento e identificaram que tratava-se de um fugitivo de 27 anos de idade com extensa ficha criminal, incluindo o tráfico de drogas e homicídio.