Desmanche de caminhões: polícia acampa e usa drone para desarticular quadrilha no ES

Desmanche de caminhões é descoberto e desarticulado em Aracruz Crédito: Polícia Civil

Uma operação conjunta da Polícia Civil Militar desarticulou um esquema de desmanche especializado em caminhões, localizado em uma reserva, na zona rural, de Aracruz , no Norte do Estado. No local – que foi descoberto com uso de drone – foram encontrados cinco caminhões, sendo que um deles havia sido roubado na Serra , 24 horas antes de a operação ser realizada. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (29).

O desmanche encontrado pelas equipes da operação fica em uma área de mata de Aracruz. Dos cinco caminhões encontrados, dois estavam inteiros e três desmontados. O local foi encontrado graças a um monitoramento com drone que os policiais estavam fazendo na região. Para esconder os veículos e dificultar a descoberta, foram usados galhos, como é possível ver nas imagens a seguir.

Desmanche de caminhões é descoberto e desarticulado em Aracruz

ACAMPAMENTO

A quadrilha chegou a montar um acampamento na mata para conseguir dormir no local. "Eles se utilizavam de um baú de um caminhão para dormir e cozinhar. Havia um gerador de energia elétrica, tanto para viver ali como para permitir o corte dos caminhões", afirma Rodrigo Peçanha, chefe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz (Deic).

Com a chegada da polícia, os indivíduos se evadiram do desmanche. "É um local de mata fechada, com acesso bastante difícil", conta Rodrigo.

MAIS DE 200 CAMINHÕES ROUBADOS

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha já era investigada há cerca de um ano e seus membros roubaram cerca de 200 caminhões no Espírito Santo. "Essa quadrilha atuava no estado todo. Foram cerca de 200 veículos roubados que eram trazidos para a região", afirma Edsandro Crema, subcomandante do 5° Batalhão da Polícia Militar.

No momento da ação dos policiais, nenhum dos suspeitos foi encontrado no local. A polícia afirma que cinco membros da quadrilha já foram identificados e as investigações continuam.