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Operação em Aracruz

Desmanche de caminhões: polícia acampa e usa drone para desarticular quadrilha no ES

O esquema funcionava em uma região de mata, na zona rural de Aracruz. Segundo os policiais, mais de 200 caminhões foram roubados pela quadrilha no Espírito Santo

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 12:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2021 às 12:30
Desmanche de caminhões é descoberto e desarticulado em Aracruz
Desmanche de caminhões é descoberto e desarticulado em Aracruz Crédito: Polícia Civil
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar desarticulou um esquema de desmanche especializado em caminhões, localizado em uma reserva, na zona rural, de Aracruz, no Norte do Estado. No local – que foi descoberto com uso de drone – foram encontrados cinco caminhões, sendo que um deles havia sido roubado na Serra, 24 horas antes de a operação ser realizada. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (29). 
O desmanche encontrado pelas equipes da operação fica em uma área de mata de Aracruz. Dos cinco caminhões encontrados, dois estavam inteiros e três desmontados. O local foi encontrado graças a um monitoramento com drone que os policiais estavam fazendo na região. Para esconder os veículos e dificultar a descoberta, foram usados galhos, como é possível ver nas imagens a seguir.

Desmanche de caminhões é descoberto e desarticulado em Aracruz

ACAMPAMENTO

A quadrilha chegou a montar um acampamento na mata para conseguir dormir no local. "Eles se utilizavam de um baú de um caminhão para  dormir e cozinhar. Havia um gerador de energia elétrica, tanto para viver ali como para permitir o corte dos caminhões", afirma Rodrigo Peçanha, chefe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz (Deic).
Com a chegada da polícia, os indivíduos se evadiram do desmanche. "É um local de mata fechada, com acesso bastante difícil", conta Rodrigo. 

MAIS DE 200 CAMINHÕES ROUBADOS

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha já era investigada há cerca de um ano e seus membros roubaram cerca de 200 caminhões no Espírito Santo. "Essa quadrilha atuava no estado todo. Foram cerca de 200 veículos roubados que eram trazidos para a região", afirma Edsandro Crema, subcomandante do 5° Batalhão da Polícia Militar.
No momento da ação dos policiais, nenhum dos suspeitos foi encontrado no local. A polícia afirma que  cinco membros da quadrilha já foram identificados e as investigações continuam. 
*Com informações de Eduardo Dias - TV Gazeta Norte

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