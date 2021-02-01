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Em Central Carapina

Criminosos atiram em praça e deixam uma pessoa morta e outras feridas na Serra

Homens armados chegaram a uma praça do bairro, na noite de domingo (31), e ordenaram que ninguém corresse. Houve correria e um adolescente de 16 anos, alvo dos atiradores, foi assassinado com muitos disparos e outras três pessoas foram atingidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2021 às 10:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 10:20

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará a morte do menor na Serra Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente foi morto a tiros e pelo menos outras três pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros no bairro Central Carapina, na Serra, por volta das 21h30. O alvo, segundo a polícia, era um adolescente de 16 anos. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, criminosos chegaram a uma praça próxima de um bar e ordenaram que ninguém corresse, caso contrário iriam "tomar tiros". Ainda assim, algumas se assustaram e correram.
Os suspeitos atiraram e atingiram um adolescente de 16 anos, que seria o alvo dos disparos. Outras três pessoas foram baleadas: um homem de 25 anos, e duas mulheres, de 21 e 28 anos, mas não ficaram gravemente feridas.
O adolescente foi atingido por pelo menos 12 disparos e morreu na praça de Central Carapina. As informações foram repassadas pela Polícia Civil para a repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta.

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