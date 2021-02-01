Criminosos atiram em praça e deixam uma pessoa morta e outras feridas na Serra

Um adolescente foi morto a tiros e pelo menos outras três pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros no bairro Central Carapina, na Serra, por volta das 21h30. O alvo, segundo a polícia, era um adolescente de 16 anos. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, criminosos chegaram a uma praça próxima de um bar e ordenaram que ninguém corresse, caso contrário iriam "tomar tiros". Ainda assim, algumas se assustaram e correram.
Os suspeitos atiraram e atingiram um adolescente de 16 anos, que seria o alvo dos disparos. Outras três pessoas foram baleadas: um homem de 25 anos, e duas mulheres, de 21 e 28 anos, mas não ficaram gravemente feridas.
O adolescente foi atingido por pelo menos 12 disparos e morreu na praça de Central Carapina. As informações foram repassadas pela Polícia Civil para a repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta.