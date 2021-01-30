Quarteto assalta loja, troca tiros com a PM e assusta moradores de João Neiva

João Neiva, no Norte do ES: troca de tiros deixou os moradores assustados Crédito: Divulgação / Governo do ES

O furto de uma loja no Centro de João Neiva , na madrugada deste sábado (30), deixou moradores assustados na cidade. Quatro indivíduos foram flagrados pela Polícia Militar, após uma denúncia sobre a ação. Ao abordarem o grupo, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.

Os criminosos conseguiram entrar no carro e fugiram com os objetos furtados. Eles foram perseguidos pela cidade até entrarem em uma rua sem saída. O grupo abandonou o carro e três dos quatro suspeitos conseguiram escapar da polícia. O que acabou preso, um homem de 26 anos, foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

No carro, foram encontrados os produtos furtados: três ventiladores, três televisões, um grill, uma fritadeira elétrica, um liquidificador, uma caixa acústica, um cooktop, um fogão elétrico e R$ 210,00 em espécie.

Também estava no veículo utilizado para a fuga um alicate, que teria sido utilizado para arrombar a loja. Ainda na manhã deste sábado (30), durante um patrulhamento, a Polícia Militar prendeu três adolescentes com as características das pessoas que participaram do furto.