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No Norte do ES

Quarteto assalta loja, troca tiros com a PM e assusta moradores de João Neiva

Os suspeitos foram flagrados pela Polícia Militar ao furtar uma loja de eletrodomésticos no Centro da cidade. Houve troca de tiros e perseguição pelas ruas do município na madrugada deste sábado (30)

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 18:06

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

30 jan 2021 às 18:06
João Neiva, no Norte do ES
João Neiva, no Norte do ES: troca de tiros deixou os moradores assustados Crédito: Divulgação / Governo do ES
O furto de uma loja no Centro de João Neiva, na madrugada deste sábado (30), deixou moradores assustados na cidade. Quatro indivíduos foram flagrados pela Polícia Militar, após uma denúncia sobre a ação. Ao abordarem o grupo, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.

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Os criminosos conseguiram entrar no carro e fugiram com os objetos furtados. Eles foram perseguidos pela cidade até entrarem em uma rua sem saída. O grupo abandonou o carro e três dos quatro suspeitos conseguiram escapar da polícia. O que acabou preso, um homem de 26 anos, foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ele  foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. 
No carro, foram encontrados os produtos furtados: três ventiladores, três televisões, um grill, uma fritadeira elétrica, um liquidificador, uma caixa acústica,  um cooktop, um fogão elétrico e R$ 210,00 em espécie.
Também estava no veículo utilizado para a fuga um alicate, que teria sido utilizado para arrombar a loja. Ainda na manhã deste sábado (30), durante um patrulhamento, a Polícia Militar prendeu três adolescentes com as características das pessoas que participaram do furto.
Eles foram encaminhados à 13ª Delegacia Regional de Aracruz e levados para o Iases Norte.

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