Polícia procura suspeito de participar de tentativa de latrocínio no ES

Suspeito é procurado por tentativa de latrocínio em São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do ES

A polícia está em busca de Lafaiete Lopes de Oliveira, de 28 anos. Ele é suspeito de participar de uma tentativa de latrocínio em São Gabriel da Palha , Noroeste do Espírito Santo, em 2020. Outros dois participantes do crime já foram localizados e presos, um deles foi detido nesta sexta-feira (29).

De acordo com o delegado Rafael Caliman, o crime ocorreu na madrugada do dia 20 de outubro, no Córrego Sete, zona rural do município. “No dia dos fatos, os suspeitos invadiram a casa de um homem, roubaram todos os pertences e atiraram no rosto da esposa dele, na frente da filha do casal. Em depoimento aos militares que atenderam à ocorrência, a vítima disse não conhecer os suspeitos, mas repassou as características do veículo utilizado”, disse.

A mulher, que também foi esfaqueada, ficou internada por cerca de um mês. “Ao receber alta, prestou depoimento e alegou que o suspeito detido nesta sexta-feira (29) tinha efetuado os golpes de faca, enquanto o foragido efetuou dois disparos de arma de fogo, que a atingiram na boca e cabeça”, informou o delegado Rafael Caliman.

Durante as investigações foi possível identificar e localizar os suspeitos. No dia 26 de novembro de 2020 um deles foi detido. “Em depoimento, ele negou os fatos e deu declarações contraditórias as das testemunhas. Durante as investigações, foi possível localizar e apreender o veículo utilizado na fuga dos criminosos”, contou o delegado.

Caso foi investigado na Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo

Ainda de acordo com o delegado, um adolescente, sobrinho do suspeito foragido, teria participado dos roubos. “Ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio e foi reintegrado à família”, relatou Camilan.