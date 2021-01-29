Homens são presos após furtarem produtos em shoppings de Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Dois homens, de 43 e 44 anos, foram presos em flagrante após furtarem lojas de departamento em shoppings de Vila Velha , na Grande Vitória, na noite dessa quinta-feira (28). Apesar da coincidência, segundo a polícia, os crimes não estão relacionados.

O primeiro caso foi registrado em um estabelecimento comercial no bairro Praia da Costa. O homem de 44 anos foi visto retirando um perfume de dentro da embalagem e saindo da loja com o produto no bolso. Ele foi abordado por seguranças que chamaram a polícia.

Já o outro crime aconteceu no bairro Jockey de Itaparica. O suspeito foi preso no estacionamento do shopping com sacolas de roupas de duas lojas de departamento. Os produtos estavam sem lacre.

Com ele, a polícia também encontrou um alicate. A suspeita é que ele tenha usado a ferramenta para retirar o sensor de segurança das peças. O homem confessou o crime. Os produtos furtados foram avaliados em R$ 600.

A Polícia Civil informou que o conduzido de 44 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de furto. O homem de 43 anos foi autuado em flagrante por furto. Eles não pagaram a fiança estipulada e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.