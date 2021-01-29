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Lojas de departamento

Homens são presos após furtarem produtos em shoppings de Vila Velha

Os crimes aconteceram nesta quinta-feira (28) e, segundo a polícia, não estão relacionados. Os dois homens foram encaminhados para o presídio

Publicado em 

29 jan 2021 às 12:41

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 12:41

Delegacia Regional de Vila Velha
Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Dois homens, de 43 e 44 anos, foram presos em flagrante após furtarem lojas de departamento em shoppings de Vila Velha, na Grande Vitória, na noite dessa quinta-feira (28). Apesar da coincidência, segundo a polícia, os crimes não estão relacionados.
O primeiro caso foi registrado em um estabelecimento comercial no bairro Praia da Costa. O homem de 44 anos foi visto retirando um perfume de dentro da embalagem e saindo da loja com o produto no bolso. Ele foi abordado por seguranças que chamaram a polícia.
Já o outro crime aconteceu no bairro Jockey de Itaparica. O suspeito foi preso no estacionamento do shopping com sacolas de roupas de duas lojas de departamento. Os produtos estavam sem lacre.
Com ele, a polícia também encontrou um alicate. A suspeita é que ele tenha usado a ferramenta para retirar o sensor de segurança das peças. O homem confessou o crime. Os produtos furtados foram avaliados em R$ 600.
A Polícia Civil informou que o conduzido de 44 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de furto. O homem de 43 anos foi autuado em flagrante por furto. Eles não pagaram a fiança estipulada e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Com informações do G1 ES

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