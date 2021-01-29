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Confessou o crime

Adolescente suspeito de tentar matar duas pessoas é detido em Guaçuí

Segundo a Polícia Militar, com o suspeito de 17 anos foi apreendida uma arma de fogo, mas não é a mesma usada no dia da tentativa de homicídio. O adolescente foi conduzido à Delegacia de Guaçuí

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 10:20

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

29 jan 2021 às 10:20
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 17 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (28), em Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba, suspeito de atirar contra duas pessoas no Centro da cidade, nesta quarta-feira (17). Ele foi localizado no bairro Roberto Mendes e confessou o crime.
Segundo a Polícia Militar, com o adolescente foi apreendida uma arma de fogo, mas não é a mesma usada no dia da tentativa de homicídio. O adolescente foi conduzido à Delegacia de Guaçuí.

O CASO

tentativa de homicídio foi por volta das 14h, em uma praça, que fica atrás da prefeitura. As pessoas que estavam no local, correram assustadas, quando o adolescente atirou contra duas pessoas que passavam de moto. Câmeras de segurança do comércio local flagraram a ação.
De acordo com relatos de pessoas no local, foram ouvidos três disparos. Após os disparos, o atirador fugiu acompanhado de outros dois homens. Ninguém ficou ferido segundo a polícia e o atirador ainda não foi localizado.

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