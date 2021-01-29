Adolescente suspeito de tentar matar duas pessoas é detido em Guaçuí

Um adolescente de 17 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (28), em Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba, suspeito de atirar contra duas pessoas no Centro da cidade, nesta quarta-feira (17). Ele foi localizado no bairro Roberto Mendes e confessou o crime.
Segundo a Polícia Militar, com o adolescente foi apreendida uma arma de fogo, mas não é a mesma usada no dia da tentativa de homicídio. O adolescente foi conduzido à Delegacia de Guaçuí.
O CASO
A tentativa de homicídio foi por volta das 14h, em uma praça, que fica atrás da prefeitura. As pessoas que estavam no local, correram assustadas, quando o adolescente atirou contra duas pessoas que passavam de moto. Câmeras de segurança do comércio local flagraram a ação.
De acordo com relatos de pessoas no local, foram ouvidos três disparos. Após os disparos, o atirador fugiu acompanhado de outros dois homens. Ninguém ficou ferido segundo a polícia e o atirador ainda não foi localizado.