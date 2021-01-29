Suspeitos invadem casa e fazem mulher e crianças reféns em Vitória

Armas e munições foram apreendidas junto com os dois irmãos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

uma mulher e duas crianças reféns na noite desta quinta-feira (28). Para fugir da polícia, dois irmãos – suspeitos de tráfico de drogas – invadiram uma casa no bairro Santa Marta, em Vitória , e fizeramna noite desta quinta-feira (28).

Apesar da tentativa de despistar os policiais, Kelvin, de 27 anos, e Kenedy Romania, de 34, acabaram detidos. Com eles, foram encontradas duas metralhadoras de fabricação semi-industrial, além de drogas e munições.

De acordo com informações da Polícia Militar , policiais da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina na noite desta quinta-feira na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, quando receberam uma denúncia de que homens armados estariam amedrontando moradores de Santa Marta.

Ao chegarem ao bairro, os policiais avistaram um dos suspeitos, que correu em direção a um beco e, em seguida, entrou em uma casa.

Na residência estavam uma mulher e duas crianças, que ficaram reféns de Kelvin e Kenedy. Um deles jogou uma das armas no corredor e se sentou no sofá, fingindo estar assistindo televisão. Mas isso não convenceu os policiais, que localizaram as drogas, as munições e as duas submetralhadoras.

Uma das armas estava no corredor, onde havia sido jogada. Já a outra estava pendurada na janela da casa, dentro de uma fronha.

Submetralhadora estava escondida dentro de uma fronha, pendurada em uma janela Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Segundo a polícia, os irmãos já são conhecidos pelas equipes que atuam na região de Andorinhas, em Vitória, e são suspeitos de tentar retomar o controle do tráfico na região.

"Os dois são bem conhecidos. Eles já foram presos, mas no momento estavam soltos. Eles estão tentando retomar o tráfico em Andorinhas", explicou o sargento Edney, da PM, que participou da operação.

Os irmãos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.