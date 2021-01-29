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Bairro Santa Marta

Suspeitos invadem casa e fazem mulher e crianças reféns em Vitória

Os dois suspeitos são irmãos e acabaram detidos. Com eles, a polícia encontrou duas submetralhadoras de fabricação semi-industrial, além de munições e drogas

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:22

Publicado em 

29 jan 2021 às 08:22
Em Santa Marta, Vitória
Armas e munições foram apreendidas junto com os dois irmãos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Para fugir da polícia, dois irmãos – suspeitos de tráfico de drogas – invadiram uma casa no bairro Santa Marta, em Vitória, e fizeram uma mulher e duas crianças reféns na noite desta quinta-feira (28).
Apesar da tentativa de despistar os policiais, Kelvin, de 27 anos, e Kenedy Romania, de 34, acabaram detidos. Com eles, foram encontradas duas metralhadoras de fabricação semi-industrial, além de drogas e munições.
De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina na noite desta quinta-feira na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, quando receberam uma denúncia de que homens armados estariam amedrontando moradores de Santa Marta.
Ao chegarem ao bairro, os policiais avistaram um dos suspeitos, que correu em direção a um beco e, em seguida, entrou em uma casa.
Na residência estavam uma mulher e duas crianças, que ficaram reféns de Kelvin e Kenedy. Um deles jogou uma das armas no corredor e se sentou no sofá, fingindo estar assistindo televisão. Mas isso não convenceu os policiais, que localizaram as drogas, as munições e as duas submetralhadoras.
Uma das armas estava no corredor, onde havia sido jogada. Já a outra estava pendurada na janela da casa, dentro de uma fronha.
Em Santa Marta, Vitória
Submetralhadora estava escondida dentro de uma fronha, pendurada em uma janela Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Segundo a polícia, os irmãos já são conhecidos pelas equipes que atuam na região de Andorinhas, em Vitória, e são suspeitos de tentar retomar o controle do tráfico na região.
"Os dois são bem conhecidos. Eles já foram presos, mas no momento estavam soltos. Eles estão tentando retomar o tráfico em Andorinhas", explicou o sargento Edney, da PM, que participou da operação.
Os irmãos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.
Com informações do G1 ES

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