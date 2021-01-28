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Câmera flagra momento em que morador de rua é esfaqueado em Vila Velha

As imagens da câmera de segurança de uma loja mostram o momento em que três homens de aproximam e atacam a vítima; viatura da PM passou pelo local segundos antes do crime, mas não parou

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 19:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jan 2021 às 19:11
Uma câmera flagrou o momento em que morador de rua é atacado em Vila Velha
Uma câmera flagrou o momento em que morador de rua foi atacado no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que um homem em situação de rua foi esfaqueado, na rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha. As imagens mostram a vítima deitada em baixo da marquise de uma loja com uma mulher, que aparentemente também está em situação de rua, quando três homens se aproximam e um deles desfere os golpes de faca.
Algo que chama atenção é que, segundos antes do ataque, exatamente quando os três homens estão encurralando a vítima, uma viatura da Polícia Militar passa na rua, mas não para. Os suspeitos, no momento que a viatura passa, aparentemente tentam disfarçar e a vítima parece ir até a rua gritar na direção para a qual o veículo foi. Assista ao vídeo abaixo:
Alguns segundos depois disso, às 23h48 da quarta-feira (27), um dos homens desfere um golpe na vítima, que cai perto do local onde estava deitada. O homem ainda volta e dá um segundo golpe com a vítima já no chão antes de ir embora com os outros dois envolvidos. As imagens também captaram a chegada de uma viatura da Polícia Militar, próximo às 00h02 da quinta-feira (28). A ambulância do Samu só chega ao local para socorrer a vítima às 00h18.
Câmera flagra momento em que morador de rua é esfaqueado em Vila Velha
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e a corporação não passará mais informações para não atrapalhar as investigações.
Polícia Militar se manifestou por nota, alegando que o local era escuro, atrás de um poste e que a vítima não fez qualquer menção aos militares no momento do ataque. A corporação ressaltou também que agentes realizam patrulhamento na região central de Vila Velha todos os dias e que as aglomerações dos usuários de drogas no local são comuns. Confira a nota na íntegra:
"A Polícia Militar informa que realiza patrulhamento 24h na região do Centro, em Vila Velha, com o objetivo de coibir qualquer ação delituosa que possa ocorrer. Conforme se visualiza no vídeo, o indivíduo já está sendo interpelado pelos agressores e não aciona os policiais, ou faz qualquer tipo de movimento que chame a atenção dos militares, em local sem iluminação, com visão encoberta por um veículo e um poste. Não há como afirmar que os PMs visualizaram que se tratou de um crime em andamento. Após ser atingido, o homem, teoricamente, tenta se dirigir até a rua para pedir auxílio, mas antes mesmo de sair da parte de trás do carro, retorna e acaba sendo agredido mais vezes. Os militares do 4º Batalhão realizam rondas diuturnas na área e aglomerações de usuários de drogas infelizmente são comuns, fato que deve ser tratado no âmbito social e de saúde pública, com ações de abordagens dos agentes da área".

ENTENDA O CASO

Um homem de 33 anos, em situação de rua, foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (28), por volta de meia-noite, na rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha. De acordo com o repórter André Falcão, no Bom Dia ES, da TV Gazeta, a vítima estava em uma calçada embaixo de uma marquise quando os suspeitos chegaram.
Para a polícia, o homem contou que havia fumado uma pedra de crack e deitado para dormir. Enquanto dormia, três homens passaram e deram facadas nele, na região de peito e do abdômen. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima está internada no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, e não corre risco de morte. No local onde a vítima estava há câmeras de segurança que poderão auxiliar nas investigações. Uma das linhas investigativas a serem utilizadas pela polícia será a de ocorrência do crime por motivos de intolerância.
Segundo moradores e comerciantes da região contaram à reportagem da TV Gazeta, a vítima ficava no local também na presença de uma companheira e de uma terceira pessoa. Na terça-feira (26), teria havido uma discussão entre os três por causa de um papelão, o que também pode ser uma linha de investigação a ser considerada pela polícia.

Atualização

28/01/2021 - 7:25
Depois da publicação desta matéria, a Polícia Militar respondeu aos questionamentos da reportagem. As informações foram incluídas e o texto foi atualizado.

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