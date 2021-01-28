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Briga

Homem é esfaqueado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internada e passará por cirurgia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jan 2021 às 14:51

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 14:51

Homem é esfaqueado em Cachoeiro
Homem é esfaqueado em Cachoeiro de Itapemirim  Crédito: Redes sociais
Um homem foi atingido por vários golpes de faca na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 08h30, na rua Etelvina Vivácqua, próximo a uma praça.
Segundo testemunhas, o homem que levou as facadas estava conversando na praça quando um outro homem chegou e eles  começaram a discutir. Os dois teriam trocado ameaças e, a partir daí, um deles foi atingido pelos golpes de faca.
A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde permanece internada e passará por cirurgia. O outro homem fugiu do local e ainda não foi localizado.
Como o crime aconteceu em uma área bem movimentada do bairro, moradores e comerciantes presenciaram o crime. Sem se identificar, uma moradora contou que não é a primeira vez que brigas desse tipo acontecem na praça. “Direto tem gente brigando ali. Uma hora isso ia acontecer, porque aparece gente com faca ou arma. Tenho medo.”
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime chegou a ligar para o 190 antes do ocorrido, dizendo que vinha sofrendo ameaças. Depois, ele entrou em contato novamente e informou que vai se apresentar na delegacia para esclarecimentos. 
Segundo o plantão da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito ainda não compareceu à delegacia e, por enquanto, ninguém foi preso pelo crime. 

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