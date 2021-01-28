Homem é esfaqueado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Homem é esfaqueado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

Segundo testemunhas, o homem que levou as facadas estava conversando na praça quando um outro homem chegou e eles começaram a discutir. Os dois teriam trocado ameaças e, a partir daí, um deles foi atingido pelos golpes de faca.

A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde permanece internada e passará por cirurgia. O outro homem fugiu do local e ainda não foi localizado.

Como o crime aconteceu em uma área bem movimentada do bairro, moradores e comerciantes presenciaram o crime. Sem se identificar, uma moradora contou que não é a primeira vez que brigas desse tipo acontecem na praça. “Direto tem gente brigando ali. Uma hora isso ia acontecer, porque aparece gente com faca ou arma. Tenho medo.”

De acordo com a Polícia Militar , o suspeito do crime chegou a ligar para o 190 antes do ocorrido, dizendo que vinha sofrendo ameaças. Depois, ele entrou em contato novamente e informou que vai se apresentar na delegacia para esclarecimentos.