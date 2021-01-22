Homem que atirou em frentista em Cachoeiro de Itapemirim é preso

O frentista Reginaldo dos Santos Ramos foi assassinado com vários tiros em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito, identificado por L. S. J., de 22 anos, foi o executor dos disparos que mataram o frentista.

O preso sofreu um acidente de moto no dia 26 de dezembro de 2020 e, segundo o delegado, ao ser interrogado, diz que não se recorda do crime.

O suspeito foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e ficará à disposição da Justiça. Ainda de acordo com o delegado, o preso no Estado do Rio de Janeiro confessou participação no crime, sendo motorista do veículo.

Vivas também confirmou que foi decretada a prisão temporária do terceiro indivíduo envolvido no crime.

O CASO

Reginaldo dos Santos Ramos, de 36 anos, morreu na madrugada de 15 de outubro do ano passado, após ser atingido por vários disparos. Ele estava trabalhando, quando um homem chegou e atirou em sua direção.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver quando um homem sai de um carro, com uma arma na mão, vai até o frentista, que entrega algo que estava em seu bolso, em seguida, atira pelo menos cinco vezes. Tudo aconteceu por volta de 2h45 e a ação levou cerca de 30 segundos.