Morador de rua é esfaqueado em calçada no Centro de Vila Velha

A rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Bom Dia ES, da TV Gazeta, a vítima estava dormindo em uma calçada embaixo de uma marquise quando os suspeitos chegaram. Um homem de 33 anos, em situação de rua, foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (28), por volta de meia-noite, na rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha . De acordo com o repórter André Falcão, no, da, a vítima estava dormindo em uma calçada embaixo de uma marquise quando os suspeitos chegaram.

Fachada da loja onde a vítima costumava ficar Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para a polícia, o homem contou que havia fumado uma pedra de crack e deitado para dormir. Enquanto dormia, três homens passaram e deram facadas nele, na região de peito e do abdômen. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima está internada no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, e não corre risco de morte.

No local onde a vítima estava há câmeras de segurança que poderão auxiliar nas investigações. Uma das linhas investigativas a serem utilizadas pela polícia será a de ocorrência do crime por motivos de intolerância.

Segundo moradores e comerciantes da região contaram à reportagem da TV Gazeta, a vítima ficava no local também na presença de uma companheira e de uma terceira pessoa. Na terça-feira (26), teria havido uma discussão entre os três por causa de um papelão, o que também pode ser uma linha de investigação a ser considerada pela polícia.

A Gazeta, que "a vítima estava com sua companheira, que informou aos militares que eles tinham acabado de fazer uso de entorpecentes e foram dormir. No decorrer da noite, ela acordou com o companheiro gritando e percebeu que ele havia sido esfaqueado, mas não soube dizer quem eram os autores. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Posteriormente, a equipe se deslocou até ao hospital com a companheira da vítima para que ela conseguisse acompanhá-la. A arma do crime não foi encontrada". Polícia Militar informou, em nota enviada à reportagem de, que "a vítima estava com sua companheira, que informou aos militares que eles tinham acabado de fazer uso de entorpecentes e foram dormir. No decorrer da noite, ela acordou com o companheiro gritando e percebeu que ele havia sido esfaqueado, mas não soube dizer quem eram os autores. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Posteriormente, a equipe se deslocou até ao hospital com a companheira da vítima para que ela conseguisse acompanhá-la. A arma do crime não foi encontrada".