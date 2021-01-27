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Violência

Tentativa de assassinato no meio da rua assusta moradores de Guaçuí

Crime aconteceu próximo a uma praça no Centro da cidade, na região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 19:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2021 às 19:58
Homem atira contra piloto e carona em moto
Homem atira contra piloto e carona em moto Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma tentativa de assassinato assustou os moradores do centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (27). Um homem armado atirou contra duas pessoas que passaram pela praça, que fica atrás da prefeitura. Pessoas que estavam no local, correram assustadas.
O caso aconteceu por volta das 14h e câmeras de segurança do comércio local flagraram a ação. Segundo a Polícia Civil, um homem a pé e armado atirou contra dois homens que passaram em uma moto. De acordo com relatos de pessoas no local, foram ouvidos três disparos.
Após os disparos, o atirador fugiu acompanhado de outros dois homens. Ninguém ficou ferido segundo a polícia e o atirador ainda não foi localizado.

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