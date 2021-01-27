Tentativa de assassinato no meio da rua assusta moradores de Guaçuí

Uma tentativa de assassinato assustou os moradores do centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (27). Um homem armado atirou contra duas pessoas que passaram pela praça, que fica atrás da prefeitura. Pessoas que estavam no local, correram assustadas.
O caso aconteceu por volta das 14h e câmeras de segurança do comércio local flagraram a ação. Segundo a Polícia Civil, um homem a pé e armado atirou contra dois homens que passaram em uma moto. De acordo com relatos de pessoas no local, foram ouvidos três disparos.
Após os disparos, o atirador fugiu acompanhado de outros dois homens. Ninguém ficou ferido segundo a polícia e o atirador ainda não foi localizado.