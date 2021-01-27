Suspeito de matar cliente de distribuidora em assalto na Serra é preso

Petrios Bazoni, 28 anos, preso pela PM, após denúncia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

À época, o crime chocou moradores e internautas porque Josias foi morto com um tiro no rosto logo após se render. Além da vítima, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local quando os bandidos chegaram.

Conforme vídeos da câmera de segurança, divulgados nas redes sociais da distribuidora na época, um dos criminosos pega o celular da vendedora e começa a escolher bebidas. O outro manda o proprietário entregar todo o dinheiro.

Your browser does not support the video tag.

O cliente, Josias, fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça. Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias.

Ele foi socorrido em seguida por familiares e levado ao hospital. Entretanto, não resistiu. Uma funcionária da distribuidora, que não estava no momento do assalto, contou que Josias era um cliente querido e morava ao lado da distribuidora, por isso costumava frequentar o local. “Ele vivia sempre aqui. Foi um crime covarde. Tiraram a vida dele por pouca coisa.”

Your browser does not support the video tag.

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, chefe da Divisão Patrimonial, o atirador é Petrios Bazoni, de 28 anos. O criminoso foi quem agiu covardemente dando um tiro na cabeça de Josias. "Ele covardemente atirou no rosto de uma vítima que, no momento, não esboçava nenhuma reação", disse. Ele foi preso no último fim de semana, durante uma operação da Polícia Militar em uma casa em Planalto Serrano.

O delegado afirmou que a equipe começou a investigação logo após o crime, e rapidamente os policiais conseguiram apreender a moto e a arma utilizadas no latrocínio. "Em posse dessa arma, quem estava era o indivíduo que não teve participação no crime, mas foi indiciado e preso por receptação", explicou Monteiro.

Os dois detidos, de 24 e 28 anos, foram indiciados por latrocínio — crime de roubo com morte — cuja pena prevista é de 15 a 30 anos de prisão. “Os dois já foram denunciados pelo Ministério Público”, acrescentou o delegado Gabriel Monteiro.

Josias foi baleado mesmo após se render em distribuidora na Serra Crédito: Reprodução | Acervo pessoal

Um terceiro suspeito, identificado como Patrick Ribeiro Campos, de 25 anos, classificado pelo delegado como um "indivíduo muito perigoso, com passagem por tráfico, com mandado de prisão por homicídio", segue foragido.

Patrick Ribeiro Campos, 24 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Peço o apoio da sociedade para ligar para o Disque-Denúncia 181 para tirarmos de circulação o outro criminoso foragido, que é o Patrick. Ele e o Petrios foram indiciados por latrocínio, cuja pena é de 15 a 30 anos", concluiu.

CRIME BÁRBARO E COM REQUINTES DE CRUELDADE

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, este foi um crime bárbaro, com requintes de crueldade e com tiro na cabeça que chocou a sociedade como um todo. "Analisamos o comportamento como aquelas situações de personalidade perversa. Ele poderia deixar aquela pessoa viva, mas o matou para satisfazer um desejo pessoal", pontuou.

A PRISÃO