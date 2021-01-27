Polícia investiga esquema de venda irregular de áreas invadidas em Itaúnas

Vendedores usam causa quilombola como pano de fundo para vender terrenos em Itaúnas Crédito: Manfrini Roberto/ TV Gazeta Norte

A caminho de Itaúnas , em Conceição da Barra Norte do Espírito Santo , algumas placas anunciando a venda de lotes aparecem pela estrada. Além da proximidade com o balneário, as características descritas pelo vendedor tornam o negócio ainda mais interessante: terras férteis, terrenos enormes, nascentes e plantações de cana, laranja e limão. A área, no entanto, se trata de uma invasão e a venda está ligada à prática de vários crimes.

Em conversa por telefone com a produção da TV Gazeta Norte, o responsável por um dos terrenos justifica o motivo da venda: “Eu vou morar agora na Bahia”, afirma. E ainda oferece mais garantias sobre a compra: “É tudo certinho. Tem CNPJ, já tem a associação. Nessa associação tem um advogado, contador e tesoureiro.”

Segundo o próprio vendedor, outros conhecidos possuem terras na região. “Não só eu tenho terra lá, como outras pessoas também. Fizemos uma associação, uma sociedade”, afirma. Na conversa, o homem dá a garantia final: “Em oito meses, no máximo, você terá o documento em mãos.”

As mesmas promessas são feitas por Jorge, como se identificou outro vendedor que tem o número de telefone em um dos anúncios colocados no caminho para Itaúnas. Ele afirma ser presidente de uma associação no distrito e garante que também consegue liberar um lote para quem estiver disposto a pagar. “Nós não vendemos terra. Você vem aqui, pessoalmente, paga uma taxa e nós liberamos um pedacinho de terra”, conta.

Quando questionado pela produção sobre a existência de possíveis construções no local, o vendedor titubeia e diz que só continua a conversa se for pessoalmente: “Daqui para frente eu não respondo nenhuma pergunta para você.”

A taxa mencionada por Jorge seria um valor pago mensalmente à associação à qual ele pertence. Com esse pagamento, seria possível liberar o tal pedaço de terra e dar início à compra do terreno. "Você tem que fazer parte da associação. Tem que pagar R$ 20,00 para contribuir até você receber o seu documento (do terreno). Depois de receber seu documento, (o terreno) é seu. Ninguém pode chegar lá e te cobrar nada", afirma.

MAS O QUE SÃO ESSAS ASSOCIAÇÕES?

Segundo investigações da Polícia Civil de Conceição da Barra, existem associações legítimas que protegem e defendem os direitos dos quilombolas na região. No entanto, foi possível observar, em operações realizadas desde janeiro de 2021, que alguns grupos se desvincularam e se desmembraram, dando início a associações criminosas.

A polícia informou que esses grupos dissidentes têm como pano de fundo a defesa quilombola, mas possuem, na verdade, caráter criminoso. Ao invés de discutirem judicialmente sobre as áreas destinadas aos quilombolas, provocaram a invasão e a venda irregular dos terrenos.

Em Conceição da Barra, seis comunidades quilombolas que reivindicam a posse de áreas ocupadas pela empresa Suzano Papel e Celulose. Quando conseguem o acesso documentado ao terreno, no entanto, essas pessoas não conseguem realizar a venda do terreno e ele tem que ser passado de geração a geração.

A QUEM PERTENCE OS TERRENOS?

Os terrenos prometidos pelos vendedores ficam na estrada que liga a sede de Conceição da Barra à Vila de Itaúnas. As áreas são preenchidas por plantações de eucalipto e pertencem à empresa Suzano Papel e Celulose, com forte atuação no Espírito Santo e no Sul da Bahia.

Questionado pela reportagem da TV Gazeta, Pablo Machado, diretor-executivo de Relações e Gestão Legal da Suzano, afirma que a empresa é a verdadeira dona de toda a área onde estão os terrenos: “A Suzano cumpre a legislação brasileiro, incluindo a ambiental e a fundiária, de modo que não realiza plantios em terras devolutas ou de propriedade do governo. As áreas invadidas em São Mateus, Conceição da Barra e em Itaúnas são todas de propriedade da Suzano. Essas invasões ilegais e criminosas estão sendo debatidas no judiciário”, afirma.

INCÊNDIOS SÃO FREQUENTES NA REGIÃO

TV Gazeta Norte e por A Gazeta. Na época, em reportagem exibida no ES2, trabalhadores que atuam nos terrenos privados contaram que a todo momento um novo foco de incêndio surgia. Desde outubro de 2020, diversas queimadas clandestinas vêm sendo registradas pelae por. Na época, em reportagem exibida no, trabalhadores que atuam nos terrenos privados contaram que a todo momento um novo foco de incêndio surgia.

Segundo vigilantes da região, invasores colocam fogo nas plantações de eucalipto e depois derrubam as árvores para demarcar os terrenos. Eles também afirmam que além das plantações de eucalipto, os incêndios passaram a atingir até mesmo uma Área de Proteção Ambiental (APA). O prejuízo, segundo os vigilantes, fica visivelmente pequeno perto da área que foi totalmente devastada.

VENDAS DOS LOTES ESTÃO LIGADAS A OUTROS CRIMES

Segundo a Polícia Civil, existem investigações sobre a prática de crimes ambientais e furtos de madeira relacionados às invasões. O delegado de Conceição da Barra, Alysson Pequeno, afirma que, até o momento, 24 pessoas foram identificadas e intimadas a prestar depoimento, sendo que a metade já foi ouvida.

"Desde outubro, tivemos grandes crimes de queimadas na região, furtos de madeira em propriedade privada e crimes patrimoniais. Sem falar de crimes contra a vida, que estariam, desde o ano passado, relacionados a brigas pelo furto de madeira" Alysson Pequeno - Delegado de Conceição da Barra

Ainda segundo o delegado, somente neste mês de janeiro, três operações foram realizadas na região e resultaram na apreensão de 15 motosserras e na redução de 90% das queimadas.

Os homens responsáveis pelas vendas dos terrenos não foram encontrados pela reportagem. José dos Santos, presidente da Associação Guimarães Barbosa (AGB), diz que a entidade ocupou e registrou uma área sem dono, onde hoje já existem plantios e casas. Segundo José, não há venda, mas a associação libera um alqueire de terra para qualquer pessoa, quilombola ou não, fazer o uso da propriedade. O responsável que ganha a área, no entanto, não pode vender e tem que devolvê-la quando desistir do uso. Ele destacou, ainda, que é contra a invasão, pois prejudica a luta pela conquista legal da terra.