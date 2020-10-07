Queimadas clandestinas e invasões são registradas no Norte do ES

Incêndio atingiu a área de plantação de eucaliptos em Itaúnas Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta, um vídeo recebido nesta terça-feira (06) mostra uma área na região sendo tomada pelo fogo. Uma sequência de crimes vêm acontecendo no Norte do Espírito Santo, mais especificamente na região de Conceição da Barra . São queimadas clandestinas, invasões de áreas privadas e de proteção ambiental, além de ameaças a funcionários de empresas que atuam no local e são donas das terras. De acordo com apuração da repórter Rosi Bredofw, para a, um vídeo recebido nesta terça-feira (06) mostra uma área na região sendo tomada pelo fogo.

Além do território cercado de áreas queimadas, que atinge inclusive a mata da estrada estadual de acesso à vila de Itaúnas, é possível verificar na região plantações de eucalipto no chão e barracas montadas. Ainda segundo a reportagem que foi ao ar no ESTV 2, trabalhadores do local contam que a todo momento há um novo foco de incêndio.

Dois vigilantes que trabalham na área, e também combatem incêndios na localidade, informaram que os invasores colocam fogo nas plantações de eucalipto e depois derrubam as árvores para demarcar terrenos. Em alguns locais há inclusive placas com nomes de pessoas, em uma espécie de identificação. Os vigilantes contaram que já foram ameaçados e os incêndios e invasões viraram caso de polícia.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Queimadas são registradas em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta

A devastação se estende por uma grande área, com pontos em que só sobra uma fileira de eucalipto. Além da área da plantação de eucalipto, que está sendo visada pelos invasores, há também uma Área de Preservação Ambiental (APA) que o fogo também começou a invadir. Segundo os vigilantes, que preferiram não se identificar, o prejuízo facilmente visível é pequeno, perto da área que foi totalmente devastada.

ÁREA PRIVADA

Também de acordo com apuração da TV Gazeta, a maior parte da área queimada pertence à empresa Suzano Papel e Celulose. Segundo o gerente de relações corporativas da companhia, André Brito, a situação já foi informada ao governo do Estado e também à Justiça.

"Nós temos conhecimento dessa situação em Conceição da Barra, trata-se de um problema macro regional que envolve crimes contra o meio ambiente, contra a propriedade privada e contra a sociedade. Há incêndios, invasões de terras, tudo isso com fins econômicos escusos, por parte de organizações criminosas que têm agido nessa região. Esse assunto já está judicializado e também foi levado, na semana passada, ao conhecimento do governo do Estado, que prontamente se dispôs a preparar uma força-tarefa para atuar nas causas e no combate a esse tipo de situação", disse em vídeo.

A equipe da TV Gazeta não encontrou os responsáveis pelos barracos e marcações. Acionada, a Polícia Civil informou que investiga o incêndio e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Além disso, uma equipe da Polícia Militar Ambiental também esteve no local hoje (07) à tarde para verificar a denúncia, saber a dimensão do incêndio e se áreas do Parque Estadual de Itaúnas foram atingidas pelo fogo.