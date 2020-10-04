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Em Muquiçaba

Incêndio atinge dois apartamentos em prédio de Guarapari

As duas residências ficam no quinto andar de um prédio, segundo o Corpo de Bombeiros; uma perícia será realizada no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 13:29

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 13:29

Na imagem é possível ver o foco de incêndio na parte superior de um prédio, em Guarapari.
Incêndio atingiu prédio em Guarapari Crédito: Internauta/A Gazeta
Um incêndio atingiu duas residências, no quinto andar de um prédio, no bairro Muquiçaba, em Guarapari,  na madrugada deste domingo (04). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas por populares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A corporação também informou que o incêndio foi combatido pelas equipes do 5º Batalhão Bombeiro Militar e que será realizada perícia do caso.
O Corpo de Bombeiros explicou que não tem mais detalhes sobre o incêndio e as vítimas, porque os plantonistas não têm acesso a ocorrências de plantões anteriores.

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Em relato recebido por A Gazeta, um leitor informou que o incêndio aconteceu na Rua Francisco Vieira Passos, em cima de uma farmácia.

INCÊNDIO TAMBÉM EM VITÓRIA

Um incêndio também foi registrado em um hotel em Vitória na manhã deste domingo (04). O incêndio, no bairro Andorinhas, foi combatido e controlado por populares, segundo o Corpo de Bombeiros. O dono do estabelecimento inalou fumaça e precisou de atendimento médico.  

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