Incêndio atinge dois apartamentos em prédio de Guarapari

A corporação também informou que o incêndio foi combatido pelas equipes do 5º Batalhão Bombeiro Militar e que será realizada perícia do caso.
O Corpo de Bombeiros explicou que não tem mais detalhes sobre o incêndio e as vítimas, porque os plantonistas não têm acesso a ocorrências de plantões anteriores.
Em relato recebido por A Gazeta, um leitor informou que o incêndio aconteceu na Rua Francisco Vieira Passos, em cima de uma farmácia.
INCÊNDIO TAMBÉM EM VITÓRIA
Um incêndio também foi registrado em um hotel em Vitória na manhã deste domingo (04). O incêndio, no bairro Andorinhas, foi combatido e controlado por populares, segundo o Corpo de Bombeiros. O dono do estabelecimento inalou fumaça e precisou de atendimento médico.