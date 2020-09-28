Incêndio atinge área de vegetação em Baixo Guandu

Um incêndio tomou conta de uma área de vegetação em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (28). O fogo começou no início da tarde em um local próximo à Rampa do Monjolo. De acordo com Defesa Civil, que atuou no combate à queimada, as chamas ficaram elevadas no local. O incêndio foi controlado do início da noite.
O coordenador da Defesa Civil, Sandro Brandião, explicou que a equipe foi comunicada da ocorrência por volta das 12h30. O incêndio começou em uma área particular e atingiu plantações de eucalipto e um espaço de mata nativa.
O coordenador explicou que dois focos foram localizados inicialmente. O primeiro foi controlado rapidamente pela equipe de cinco bombeiros civis. O segundo foco foi maior e atingiu uma região mais extensa.
De acordo com Brandião, ainda não é possível estimar a área que foi consumida pelo fogo. As causas ainda devem ser apuradas, mas o proprietário da área disse para Defesa Civil que uma árvore caiu sobre uma fiação, ocasionando um curto-circuito e pode ter iniciado as chamas.