AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fogo no Noroeste do ES

Incêndio atinge área de vegetação em Baixo Guandu

O fogo começou no início da tarde (28) em um local próximo à Rampa do Monjolo; as causas do incêndio ainda vão ser apuradas

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 19:44
Equipes trabalham no controle das chamas
Equipes trabalham no controle das chamas Crédito: Defesa Civil de Baixo Guandu
Um incêndio tomou conta de uma área de vegetação em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (28). O fogo começou no início da tarde em um local próximo à Rampa do Monjolo. De acordo com Defesa Civil, que atuou no combate à queimada, as chamas ficaram elevadas no local. O incêndio foi controlado do início da noite. 
O coordenador da Defesa Civil, Sandro Brandião, explicou que a equipe foi comunicada da ocorrência por volta das 12h30. O incêndio começou em uma área particular e atingiu plantações de eucalipto e um espaço de mata nativa.
O coordenador explicou que dois focos foram localizados inicialmente. O primeiro foi controlado rapidamente pela equipe de cinco bombeiros civis. O segundo foco foi maior e atingiu uma região mais extensa. 
De acordo com Brandião, ainda não é possível estimar a área que foi consumida pelo fogo. As causas ainda devem ser apuradas, mas o proprietário da área disse para Defesa Civil que uma árvore caiu sobre uma fiação, ocasionando um curto-circuito e pode ter iniciado as chamas.
Incêndio atinge área próxima a Rampa do Monjolo
Incêndio atinge área próxima a Rampa do Monjolo Crédito: Defesa civil de Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados