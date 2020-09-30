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Destruição

Produtor rural de Linhares estima prejuízo de R$ 600 mil em incêndio

O produtor acredita que o fogo, que atingiu a plantação dele, pode ter começado em uma propriedade vizinha. A Polícia Civil  investiga se o incêndio é criminoso

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 19:39
Incêndio causa prejuízo para produtores de Linhares
Incêndio causa prejuízo para produtor de Linhares Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte
Um incêndio causou muito estrago e deixou prejuízos para um produtor rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (28). O produtor acredita que o fogo pode ter começado em uma propriedade vizinha. A Polícia Civil vai investigar se o incêndio é criminoso.
O produtor, Daniel Capelini, informou que as chamas vieram de uma propriedade vizinha e rapidamente chegaram  no terreno dele. A propriedade, que fica na localidade de Chapadão do XV, tem plantação de coco, café e cacau. Na estimativa do produtor rural, cerca de 80% das lavouras foram queimadas.
Incêndio causa prejuízo para produtores de Linhares
A estimativa do produtor, cerca de 80% das lavouras foram queimados Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte
Além disso, o sistema de irrigação das lavouras foi todo perdido. Daniel avalia que a perda já chega nos R$ 600 mil. Sem abastecimento, o pouco que sobrou ainda poder ser perdido. Nesse caso, o prejuízo vai passar de R$ 1 milhão, ele afirma.
Como o proprietário acredita que o fogo tenha começado em um terreno vizinho, onde havia uma plantação de eucaliptos, ele foi até Delegacia Regional de Linhares e registrou um boletim de ocorrência. Nesta terça-feira (29), os peritos da polícia estiveram no local para avaliar a situação.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação.
Incêndio causa prejuízo para produtores de Linhares
Daniel avalia que a perda já chega nos R$ 600 mil. Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte

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