Produtor rural de Linhares estima prejuízo de R$ 600 mil em incêndio

Incêndio causa prejuízo para produtor de Linhares Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte

Um incêndio causou muito estrago e deixou prejuízos para um produtor rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (28). O produtor acredita que o fogo pode ter começado em uma propriedade vizinha. A Polícia Civil vai investigar se o incêndio é criminoso.

O produtor, Daniel Capelini, informou que as chamas vieram de uma propriedade vizinha e rapidamente chegaram no terreno dele. A propriedade, que fica na localidade de Chapadão do XV, tem plantação de coco, café e cacau. Na estimativa do produtor rural, cerca de 80% das lavouras foram queimadas.

A estimativa do produtor, cerca de 80% das lavouras foram queimados Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte

Além disso, o sistema de irrigação das lavouras foi todo perdido. Daniel avalia que a perda já chega nos R$ 600 mil. Sem abastecimento, o pouco que sobrou ainda poder ser perdido. Nesse caso, o prejuízo vai passar de R$ 1 milhão, ele afirma.

Como o proprietário acredita que o fogo tenha começado em um terreno vizinho, onde havia uma plantação de eucaliptos, ele foi até Delegacia Regional de Linhares e registrou um boletim de ocorrência. Nesta terça-feira (29), os peritos da polícia estiveram no local para avaliar a situação.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação.