Grávida cai do segundo andar de prédio durante incêndio em Vitória

Incêndio destruiu apartamento no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: TV Gazeta

O incêndio aconteceu em um condomínio de quitinetes e a causa ainda é desconhecida. Foi a criança, de 4 anos, que percebeu o fogo e avisou a mãe.

"Eu estava dormindo, aí minha filha veio e me acordou. 'Mãe, mãe, fogo'. Na hora que eu acordei e fui lá na sala, o fogo já estava alto. Nunca vou esquecer. Se ela não tivesse me chamado, a gente teria morrido", afirmou Sandriele em entrevista à TV Gazeta.

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MÃE E FILHA ESCAPARAM PELA JANELA

Grávida de três meses, Sandriele teve apenas alguns hematomas no rosto e no braço. A pequena Juliana, de 4 anos, não se feriu. Mãe e filha escaparam do fogo pela janela. A criança foi a primeira a pular e foi segurada pelos vizinhos. No momento em que a grávida ia pular, a telha quebrou e ela acabou caindo.

"Pulei a janela e fiquei nas telhas. Pisei em falso numa delas e caí com tudo", contou Sandriele à TV Gazeta.

Sandriele e a filha Juliana, de 4 anos, sobeviveram a incêndio em Vitória Crédito: TV Gazeta

CHAMAS ATINGIRAM APARTAMENTO AO LADO

Móveis, geladeira, fogão, tudo ficou destruído. As chamas também atingiram o teto de gesso, se espalharam para o corredor e para o apartamento ao lado. Na casa de Jéssica também não sobrou nada.

"Queimou tudo. Tinha coisas que eu ia abrir o meu próprio negócio, já estava tudo preparado para esse mês de novembro ser inaugurado. Queimou tudo o que eu tinha, de trabalho, de casa, de roupa do meu filho. Tudo que era meu foi destruído. Agora não sei nem como recomeçar", desabafou Jéssica à TV Gazeta.

Jéssica também teve o apartamento atingido pelo incêndio Crédito: TV Gazeta

À TV Gazeta, Jéssica contou que o fogo começou pouco depois que ela viu a filha de Sandriele com fósforo e uma garrafa de álcool na mão. "Eu avisei a ela, que estava deitada na cama mexendo no celular, falei: 'Sandra sua filha está aqui, no corredor, brincando com caixa de fósforo e álcool", disse. Sandriele nega que tenha deixado a filha brincar com fogo.

Incêndio destruiu apartamento em Vitória

BOMBEIROS DIZEM QUE FOGO COMEÇOU NA COZINHA

A perícia do Corpo de Bombeiros tem um prazo de 30 dias para dizer o que provocou o incêndio. Na manhã desta quarta-feira (30), bombeiros estiveram no local e disseram para a Jéssica que o fogo começou na cozinha do apartamento da Sandriele.

"Falaram que começou na cozinha, mas não sabem se foi um curto-circuito ou álcool. Eles estavam procurando o vidro de álcool, mas não encontraram", contou a vizinha à TV Gazeta.