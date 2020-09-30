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Maria Ortiz

Grávida cai do segundo andar de prédio durante incêndio em Vitória

Mãe e filha escaparam das chamas saindo pela janela do imóvel; perícia do Corpo de Bombeiros vai apontar a causa do incêndio

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 14:55
Incêndio destruiu apartamento no bairro Maria Ortiz, em Vitória
Incêndio destruiu apartamento no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: TV Gazeta
Uma grávida de 24 anos caiu do segundo andar do prédio onde mora, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, quando tentava escapar de um incêndio no local, na noite desta terça-feira (29). A mulher e a filha de 4 anos não tiveram ferimentos graves. Um outro apartamento, no mesmo prédio, também foi completamente destruído pelo fogo
O incêndio aconteceu em um condomínio de quitinetes e a causa ainda é desconhecida. Foi a criança, de 4 anos, que percebeu o fogo e avisou a mãe.
"Eu estava dormindo, aí minha filha veio e me acordou. 'Mãe, mãe, fogo'. Na hora que eu acordei e fui lá na sala, o fogo já estava alto. Nunca vou esquecer. Se ela não tivesse me chamado, a gente teria morrido", afirmou Sandriele em entrevista à TV Gazeta. 

MÃE E FILHA ESCAPARAM PELA JANELA

Grávida de três meses, Sandriele teve apenas alguns hematomas no rosto e no braço. A pequena Juliana, de 4 anos, não se feriu. Mãe e filha escaparam do fogo pela janela. A criança foi a primeira a pular e foi segurada pelos vizinhos. No momento em que a grávida ia pular, a telha quebrou e ela acabou caindo.
"Pulei a janela e fiquei nas telhas. Pisei em falso numa delas e caí com tudo", contou Sandriele à TV Gazeta.
Sandriele e a filha Juliana, de 4 anos, sobeviveram a incêndio em Vitória
Sandriele e a filha Juliana, de 4 anos, sobeviveram a incêndio em Vitória Crédito: TV Gazeta

CHAMAS ATINGIRAM APARTAMENTO AO LADO

Móveis, geladeira, fogão, tudo ficou destruído. As chamas também atingiram o teto de gesso, se espalharam para o corredor e para o apartamento ao lado. Na casa de Jéssica também não sobrou nada.
"Queimou tudo. Tinha coisas que eu ia abrir o meu próprio negócio, já estava tudo preparado para esse mês de novembro ser inaugurado. Queimou tudo o que eu tinha, de trabalho, de casa, de roupa do meu filho. Tudo que era meu foi destruído. Agora não sei nem como recomeçar", desabafou Jéssica à TV Gazeta. 
Jéssica também teve o apartamento atingido pelo incêndio Crédito: TV Gazeta
À TV Gazeta, Jéssica contou que o fogo começou pouco depois que ela viu a filha de Sandriele com fósforo e uma garrafa de álcool na mão. "Eu avisei a ela, que estava deitada na cama mexendo no celular, falei: 'Sandra sua filha está aqui, no corredor, brincando com caixa de fósforo e álcool", disse. Sandriele nega que tenha deixado a filha brincar com fogo.

Incêndio destruiu apartamento em Vitória

BOMBEIROS DIZEM QUE FOGO COMEÇOU NA COZINHA

A perícia do Corpo de Bombeiros tem um prazo de 30 dias para dizer o que provocou o incêndio. Na manhã desta quarta-feira (30), bombeiros estiveram no local e disseram para a Jéssica que o fogo começou na cozinha do apartamento da Sandriele.
"Falaram que começou na cozinha, mas não sabem se foi um curto-circuito ou álcool. Eles estavam procurando o vidro de álcool, mas não encontraram", contou a vizinha à TV Gazeta.
A Defesa Civil interditou os dois apartamentos.

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