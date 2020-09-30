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Em Maria Ortiz

Vídeo: incêndio atinge apartamento no 2º andar de prédio em Vitória

A moradora está grávida e tem três filhos, mas ninguém ficou ferido; ela afirmou não saber as causas do incêndio

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 22:06
Foto do prédio atingido pelo incêndio, do qual é possível ver as chamas pelas janelas
O fogo atingiu o segundo andar do prédio em Maria Ortiz, em Vitória, na noite desta terça (29) Crédito: Internauta
Um incêndio atingiu o segundo andar de um prédio no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na noite desta terça-feira (29). A moradora do apartamento está grávida e tem três filhos, mas conseguiu sair a tempo e não teve ferimentos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Em entrevista ao repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, a moradora afirmou que não sabe como o incêndio teve início. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que foi até o local e conseguiu controlar as chamas. Ainda não se sabe o prejuízo causado pelo incêndio, mas todos os moradores saíram do prédio e ninguém ficou ferido. 
Atualização:  Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado na noite desta terça-feira (29), por volta das 19h20, para atender ocorrência de incêndio em apartamento no segundo pavimento, com uma criança dentro do imóvel, no bairro Maria Ortiz, em Vitória.
"Durante o deslocamento, a guarnição recebeu a informação que a criança havia sido retirada do apartamento. O incêndio ainda se propagou para outro imóvel. No local de origem do incêndio, os móveis e utensílios domésticos foram todos queimados, o forro de gesso do teto caiu e a instalação elétrica ficou parcialmente comprometida. No outro apartamento, o incêndio atingiu toda a área da cozinha. Uma mulher encontrava-se com dores e escoriações e foi socorrida pela equipe de Resgate para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). A criança inalou fumaça e foi atendida pelo Samu. O incêndio foi combatido e o rescaldo foi realizado. A Defesa Civil municipal foi acionada, assim como a perícia de incêndio", disse, em nota.

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