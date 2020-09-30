Vídeo: incêndio atinge apartamento no 2º andar de prédio em Vitória

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Atualização: Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado na noite desta terça-feira (29), por volta das 19h20, para atender ocorrência de incêndio em apartamento no segundo pavimento, com uma criança dentro do imóvel, no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

"Durante o deslocamento, a guarnição recebeu a informação que a criança havia sido retirada do apartamento. O incêndio ainda se propagou para outro imóvel. No local de origem do incêndio, os móveis e utensílios domésticos foram todos queimados, o forro de gesso do teto caiu e a instalação elétrica ficou parcialmente comprometida. No outro apartamento, o incêndio atingiu toda a área da cozinha. Uma mulher encontrava-se com dores e escoriações e foi socorrida pela equipe de Resgate para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). A criança inalou fumaça e foi atendida pelo Samu. O incêndio foi combatido e o rescaldo foi realizado. A Defesa Civil municipal foi acionada, assim como a perícia de incêndio", disse, em nota.