Bombeiros monitoram incêndio na região da Gruta da Onça, em Vitória

Um incêndio na região da Gruta da Onça, no Centro de Vitória, vem sendo monitorado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) na noite desta segunda-feira (28). Em nota, o órgão informou que a ocorrência está em andamento e que, por volta das 21h20, uma equipe foi enviada ao local para averiguar a necessidade de intervenção.
O fogo foi inicialmente foi registrado no final desta tarde (28), no bairro Fradinhos, em Vitória. De acordo com informações da Sesp, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de fogo em área de vegetação.
Também segundo a Sesp, uma equipe dos Bombeiros foi ao local e conseguiu efetuar o controle das chamas. Ao anoitecer, para preservar a integridade física dos militares, o comando avaliou que a equipe deveria retornar à base e fazer o monitoramento da situação, já que o terreno é íngreme e com pedras. À noite (28) as chamas se deslocaram para a região do Centro. A situação continuou a ser monitorada pelos bombeiros.