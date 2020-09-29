Bombeiros monitoram incêndio na região da Gruta da Onça, em Vitória

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Também segundo a Sesp, uma equipe dos Bombeiros foi ao local e conseguiu efetuar o controle das chamas. Ao anoitecer, para preservar a integridade física dos militares, o comando avaliou que a equipe deveria retornar à base e fazer o monitoramento da situação, já que o terreno é íngreme e com pedras. À noite (28) as chamas se deslocaram para a região do Centro. A situação continuou a ser monitorada pelos bombeiros.