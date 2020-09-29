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Vitória

Bombeiros monitoram incêndio na região da Gruta da Onça, em Vitória

Mais cedo, militares atuaram em um incêndio em vegetação na região de Fradinhos, que havia sido controlado; à noite, chamas voltaram em direção à Gruta da Onça

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 01:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 01:04
Fogo é registrado em Vitória no final da tarde desta segunda-feira (28)
Fogo é registrado em Vitória no final da tarde desta segunda-feira (28) Crédito: Internauta
Um incêndio na região da Gruta da Onça, no Centro de Vitória, vem sendo monitorado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) na noite desta segunda-feira (28). Em nota, o órgão informou que a ocorrência está em andamento e que, por volta das 21h20, uma equipe foi enviada ao local para averiguar a necessidade de intervenção.
O fogo foi inicialmente foi registrado no final desta tarde (28), no bairro Fradinhos, em Vitória. De acordo com informações da Sesp, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de fogo em área de vegetação.
Também segundo a Sesp, uma equipe dos Bombeiros foi ao local e conseguiu efetuar o controle das chamas. Ao anoitecer, para preservar a integridade física dos militares, o comando avaliou que a equipe deveria retornar à base e fazer o monitoramento da situação, já que o terreno é íngreme e com pedras. À noite (28) as chamas se deslocaram para a região do Centro. A situação continuou a ser monitorada pelos bombeiros.

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