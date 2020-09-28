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Bairro Ataíde

Alvo dos disparos que mataram a menina Alice é assassinado em Vila Velha

Moradores do bairro Dom João Batista afirmaram que Vinicius possuía ligação com o tráfico de drogas da região e havia sofrido uma tentativa de homicídio um mês antes do crime

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 17:50
Rede Social
Vinicius Martins, apontado como alvo dos disparos que vitimaram Alice em fevereiro deste ano Crédito: Redes Sociais
O jovem apontado como alvo dos disparos que vitimaram a menina Alice, de apenas 3 anos, em fevereiro deste ano, foi morto nesta segunda-feira (28) no bairro Ataíde, em Vila Velha. Vinicius Martins, de apenas 18 anos, já havia sofrido uma tentativa de assassinato um mês antes do crime que terminou com a morte da criança, segundo moradores do bairro Dom João Batista, no mesmo município, que confirmaram que Vinicius possuía ligações com o tráfico de drogas da região 
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar o assassinato de um homem por disparos de arma de fogo no bairro Ataíde, em Vila Velha. A Polícia Civil foi chamada e, demandada pela reportagem de A Gazeta, afirmou que a ocorrência está em andamento e não há mais detalhes sobre o caso.

RELEMBRE O CASO

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, morreu após ser atingida por tiros no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite de 09 de fevereiro. O crime aconteceu por volta das 20h. Alice chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. 
Um adolescente de 17 anos também foi baleado à ocasião. Para fugir dos bandidos, ele teria entrado na casa da família da criança. Na perseguição, a menina acabou atingida por pelo menos dois disparos.
Alice
Alice Crédito: Arquivo da família

MÃE FEZ POST EMOCIONANTE

No dia 6 de fevereiro, após o primeiro dia de aula da menina, a mãe escreveu um texto emocionado no Facebook. A publicação era uma declaração de amor à filha e a comparava a uma boneca de verdade. No post, ela diz que não gostaria que Alice crescesse "distante" e fala que a criança será um eterno bebê. "Quero SEMPREEEEE dizer a Deus o quanto eu sou GRATA. Você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia! E VOCÊ SERÁ ETERNAMENTE O MEU BEBÊ"
Post da mãe de Alice após início da vida escolar da filha
Publicação feita pela mãe de Alice Crédito: Facebook

ALICE É SEPULTADA VESTIDA DE BRANCA DE NEVE

Alice foi sepultada às 16h do dia 10 de fevereiro, vestida com fantasia da Branca de Neve. A informação foi confirmada pelo primo, que esteve no velório da menina. A cerimônia aconteceu na 1ª Igreja Batista em Aribiri, em Vila Velha. Fabiano Celestino Frassi, autônomo, afirmou que este era o vestido que Alice mais gostava.

POLÍCIA CONCLUI INQUÉRITO

A Polícia Civil anunciou, em coletiva realizada no dia 06 de maio, que concluiu o inquérito sobre o crime que terminou com a morte da menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos, vítima de bala perdida no dia 9 de fevereiro deste ano. Ela brincava no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, quando um adolescente, que era alvo de criminosos da região fugiu para a casa da família de Alice. A conclusão do caso mostrou que o ataque foi consequência da disputa do tráfico de drogas na região e que a ordem para matar o jovem, que era alvo dos disparos, partiu de dentro do presídio. 

ROMPIMENTO DO TRÁFICO GEROU ATAQUES E HOMICÍDIOS

De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o tráfico de drogas na região de Dom João Batista, em Vila Velha, era unificado. Porém, no início de 2019, os chefes do tráfico romperam, formando três grupos diferentes: boca do Terceirão, boca do Jamba e a boca do Botafogo, esta última comandada por Rafael Proveti do Nascimento, o Rara, de 36 anos, atualmente detido.
Mesmo preso, a polícia afirma que Rafael comandou ataques contra os rivais através de recados passados pela mulher, Ana Paula Dias Ferreira, vulgo Tia Paula, de 36 anos, presa no último dia 29 de abril de 2020 pela Polícia Militar, em Vila Velha, a caminho de uma igreja. As investigações mostram que foi durante visitas íntimas no presídio que Rafael ordenou a morte do adolescente de 17 anos, que faria parte da boca do Jamba. Segundo a polícia, também foi Ana Paula a responsável por passar a ordem aos criminosos da boca do Botafogo. Durante o atentado, Alice foi vítima de bala perdida.

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