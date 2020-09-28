Alvo dos disparos que mataram a menina Alice é assassinado em Vila Velha

Vinicius Martins, apontado como alvo dos disparos que vitimaram Alice em fevereiro deste ano Crédito: Redes Sociais

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar o assassinato de um homem por disparos de arma de fogo no bairro Ataíde, em Vila Velha. A Polícia Civil foi chamada e, demandada pela reportagem de A Gazeta, afirmou que a ocorrência está em andamento e não há mais detalhes sobre o caso.

RELEMBRE O CASO

Um adolescente de 17 anos também foi baleado à ocasião. Para fugir dos bandidos, ele teria entrado na casa da família da criança. Na perseguição, a menina acabou atingida por pelo menos dois disparos.

Alice Crédito: Arquivo da família

MÃE FEZ POST EMOCIONANTE

No dia 6 de fevereiro, após o primeiro dia de aula da menina, a mãe escreveu um texto emocionado no Facebook . A publicação era uma declaração de amor à filha e a comparava a uma boneca de verdade. No post, ela diz que não gostaria que Alice crescesse "distante" e fala que a criança será um eterno bebê. "Quero SEMPREEEEE dizer a Deus o quanto eu sou GRATA. Você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia! E VOCÊ SERÁ ETERNAMENTE O MEU BEBÊ"

Publicação feita pela mãe de Alice Crédito: Facebook

ALICE É SEPULTADA VESTIDA DE BRANCA DE NEVE

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POLÍCIA CONCLUI INQUÉRITO

A Polícia Civil anunciou, em coletiva realizada no dia 06 de maio, que concluiu o inquérito sobre o crime que terminou com a morte da menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos , vítima de bala perdida no dia 9 de fevereiro deste ano. Ela brincava no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, quando um adolescente, que era alvo de criminosos da região fugiu para a casa da família de Alice. A conclusão do caso mostrou que o ataque foi consequência da disputa do tráfico de drogas na região e que a ordem para matar o jovem, que era alvo dos disparos, partiu de dentro do presídio.

ROMPIMENTO DO TRÁFICO GEROU ATAQUES E HOMICÍDIOS

De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o tráfico de drogas na região de Dom João Batista, em Vila Velha, era unificado. Porém, no início de 2019, os chefes do tráfico romperam, formando três grupos diferentes: boca do Terceirão, boca do Jamba e a boca do Botafogo, esta última comandada por Rafael Proveti do Nascimento, o Rara, de 36 anos, atualmente detido.