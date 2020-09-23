Incêndios queimam o Brasil no exterior e podem afetar negócios no ES

A fumaça de um incêndio sobe no ar enquanto as árvores queimam entre a vegetação no Pantanal Crédito: Amanda Perobelli/Folhapress

Estado com forte dependência do comércio exterior, o Espírito Santo pode ser afetado de várias formas por possíveis retaliações à política ambiental brasileira. A principal talvez seja no agronegócio, conforme explicou o economista Mário Vasconcelos. Mas o cenário tem potencial para impactar grandes projetos na área de infraestrutura e logística, como a privatização da Codesa, prevista para ser vendida no ano que vem, e também a concessão BR 262, com processo em andamento.

"Mesmo não tendo problemas ambientais assim no Estado, lá fora conta mesmo, como um todo, o país. É a preocupação com produtos brasileiros no geral, sobretudo do agronegócio. O Espírito Santo, por exemplo, exporta muito café. E talvez essas preocupações os levem a deixar de comprar da gente", disse.

Em oito meses, devido à pandemia, o país viveu uma grande fuga de capital estrangeiro, segundo dados do Banco Central. Cerca de US$ 15,2 bilhões deixaram o Brasil no período.

Isso acontece justamente em um momento em que o país e o Estado precisam de recursos para a retomada da economia, diante da crise causada pelo novo coronavírus . Mas o quadro de saída de recursos internacionais pode se agravar com o comportamento do governo brasileiro.

Em sua fala na Assembleia ONU, Bolsonaro afirmou que queimadas criminosas estão sendo combatidas , mas alegou que os incêndios estão sendo usados numa campanha internacional de desinformação contra o governo brasileiro, culpou "índios e caboclos" pelas chamas, e disse que as florestas brasileiras são úmidas e, portanto, não permitem a propagação do fogo.

A ideia de dar um tom de combate eficiente aos problemas ambientais parece não ter sido comprada por boa parte da comunidade internacional, sobretudo investidores, que já vinham mostrando preocupação com a conduta do governo e com as declarações anteriores do presidente e de membros de sua equipe nos últimos meses. Na visão de especialistas, a fala pode acabar agravando as críticas e gerando ainda mais reações negativas para o país.

Na semana passada, um grupo de oito países europeus com os quais o Brasil mantém relações comerciais, incluindo Alemanha, França, Itália e Reino Unido, enviou uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão manifestando preocupação sobre o que avalia ser o recuo do Brasil em relação ao sólido histórico de proteção ambiental do país, cobrando "ações reais", e acendendo o alerta sobre a possibilidade de boicote a produtos brasileiros.

Também na última semana, a França reafirmou que se opõe a atual versão do acordo de livre comércio entre Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) e a União Europeia, que foi anunciado em 2019, depois de 20 anos de negociações. Para entrar em vigor, o acordo precisa ser aprovado pelos parlamentos europeus. No entanto, alguns países alegam que a política ambiental do governo Bolsonaro é um empecilho para a ratificação.

Outro temor é com relação ao acordo com Mercosul com a União Europeia. Como já mostrou A Gazeta, a expectativa é que, após o acordo, as exportações capixabas para o bloco dupliquem. Em 2018, o Estado exportou cerca de R$ 1,5 bilhão para a Europa, com destaque para os alimentos: café, carne de boi, mamão, soja, frango e peixe.

"Esse acordo seria muito benéfico para o Espírito Santo, impulsionando as exportações do agronegócio mas também abrindo mais espaço para outros setores além do agronegócio venderem mais para a Europa. Seria um crescimento importante para a nossa economia que, agora, fica em xeque", comentou o economista Orlando Caliman.

Ele ressaltou ainda a atração de investimentos. "O Espírito Santo é hoje um território muito atraente para investimentos, inclusive externos. E precisamos deles. Mas é muito provável que essa questão ambiental respingue nisso e afete esse fluxo de investimentos que viria para o Brasil e para cá".

PREOCUPAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS

No Brasil, a preocupação com os desdobramentos que a conduta ambiental do governo pode trazer já tem provocado reações para além de ambientalistas. Representantes da indústria e do agronegócio do país já se reuniram com o governo mostrando temor com a reação externa e que isso prejudique as relações comerciais.

"O mundo todo hoje em dia, sobretudo os países de primeiro mundo, está muito preocupado com a questão ambiental e o Brasil tem deixado um pouco a desejar nisso. Nenhuma empresa quer atrelar seus negócios ao desmatamento e degradação ambiental, assim como muitos países não vão querer comprar alimentos plantados em área desmatada ou de onde derrubam florestas para criar gado. É uma pauta que tem crescido", alertou o economista Mário Vasconcelos.

O economista Orlando Caliman destacou que essa condução já está afetando a economia. "O Reino Unido, por exemplo, já lançou edital de audiência pública propondo restrições a produtos vindos do Brasil, sobretudo os ligados a pecuária. A União Europeia também se movimenta na mesma direção. E nos Estados Unidos algumas empresas também já avaliam isso. E os mercados europeu e americano representam 25% das exportações do nosso agronegócio".

Na visão dos especialistas, o mercado internacional em geral tem avaliado o comportamento do país diante das queimadas e do desmatamento e tudo isso tende a comprometer negócios em andamento ou futuras oportunidades para empresas brasileiras e capixabas. Outra preocupação é ainda a aproximação "exagerada" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que até agora não trouxe tantas vantagens para o país.

"O próprio empresariado nacional já alertou o governo várias vezes que essa postura pode afetar o fluxo de investimentos privados na economia do Brasil. Essa conduta negacionista, além do alinhamento exagerado com a política de Trump, que ficaram ainda mais claros no discurso, pode trazer mais consequências e precipitar o posicionamento de países como no acordo da União Europeia com o Mercosul, jogando um balde de água fria que não apagará o fogo, mas sim a economia" Orlando Caliman - Economista