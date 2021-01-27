Morta a facadas no ES, Eliziane era missionária em igreja evangélica

Ainda segundo a PM, os policiais foram ao local e encontraram a vítima, que estava sendo atendida por um técnico de enfermagem do município e relatou que a mulher estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada. A equipe da Polícia Militar foi, então, informada por populares que o autor das facadas seria um homem e que ele havia fugido de bicicleta. Foi realizado um patrulhamento e os policiais encontraram o suspeito, que foi encaminhado à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.