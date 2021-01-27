Morta a facadas no ES, Eliziane era missionária em igreja evangélica

Eliziane Souza Câmara, de 27 anos, morta a facadas no quintal de sua casa na tarde desta terça-feira (26) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, era missionária na igreja Assembleia de Deus do município. De acordo com uma amiga próxima, que preferiu não se identificar, o velório e o sepultamento serão realizados em Guarapari, município onde mora a família da vítima.
O ex-marido de Eliziane , Flávio Muller dos Santos, de 35 anos, é suspeito de ter cometido o crime. Ele foi localizado pela polícia e preso. A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por feminicídio. Flávio foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
De acordo com informações da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o homem foi transferido para o presídio nesta quarta-feira (27). Contra ele, conforme consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já havia uma medida protetiva de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, desde o último dia 21.
O CRIME
A Polícia Militar comunicou que na tarde desta terça-feira, por volta das 17h, militares faziam patrulhamento no bairro Centro, em Rio Novo do Sul, quando foram abordados por um cidadão que informou que uma mulher estaria sendo esfaqueada no bairro Nossa Senhora da Penha, no mesmo município.
Ainda segundo a PM, os policiais foram ao local e encontraram a vítima, que estava sendo atendida por um técnico de enfermagem do município e relatou que a mulher estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada. A equipe da Polícia Militar foi, então, informada por populares que o autor das facadas seria um homem e que ele havia fugido de bicicleta. Foi realizado um patrulhamento e os policiais encontraram o suspeito, que foi encaminhado à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.