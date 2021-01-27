AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Rio Novo do Sul

Morta a facadas no ES, Eliziane era missionária em igreja evangélica

A Secretaria de Estado de Justiça informou que o suspeito, ex-marido da vítima, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes nesta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:12

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:12
Eliziane Souza Câmara foi vítima do ex-marido em Rio Novo do Sul
Eliziane Souza Câmara foi vítima do ex-marido em Rio Novo do Sul Crédito: Montagem A Gazeta
Projeto Todas Elas
Eliziane Souza Câmara, de 27 anos, morta a facadas no quintal de sua casa na tarde desta terça-feira (26) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, era missionária na igreja Assembleia de Deus do município. De acordo com uma amiga próxima, que preferiu não se identificar, o velório e o sepultamento serão realizados em Guarapari, município onde mora a família da vítima.
O ex-marido de Eliziane , Flávio Muller dos Santos, de 35 anos, é suspeito de ter cometido o crime. Ele foi localizado pela polícia e preso. A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por feminicídio. Flávio foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
De acordo com informações da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o homem foi transferido para o presídio nesta quarta-feira (27). Contra ele, conforme consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já havia uma medida protetiva de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, desde o último dia 21.

O CRIME

Polícia Militar comunicou que na tarde desta terça-feira, por volta das 17h, militares faziam patrulhamento no bairro Centro, em Rio Novo do Sul, quando foram abordados por um cidadão que informou que uma mulher estaria sendo esfaqueada no bairro Nossa Senhora da Penha, no mesmo município.
Ainda segundo a PM, os policiais foram ao local e encontraram a vítima, que estava sendo atendida por um técnico de enfermagem do município e relatou que a mulher estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada. A equipe da Polícia Militar foi, então, informada por populares que o autor das facadas seria um homem e que ele havia fugido de bicicleta. Foi realizado um patrulhamento e os policiais encontraram o suspeito, que foi encaminhado à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

Veja Também

Homem é assassinado em praia de Anchieta no Litoral Sul do ES

PM é condenado por atirar e deixar jovem paraplégico em Vila Velha

Idoso é morto com golpe de canivete em São José do Calçado

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Feminicídio Polícia Civil Violência Contra a Mulher Todas Elas Todas Elas: Vítimas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em busca de fortalecer projetos políticos, siglas adversárias se aliam durante as eleições
Por que partidos adversários se aliam durante as eleições
Equipamentos e aves silvestres encontrados em casa na Serra
Polícia apreende aves silvestres, armas e equipamentos de caça na Serra
Em Movimento e HZ vão eleger o melhor point de comida de rua da Grande Vitória
Indique e ajude a eleger o melhor point de comida de rua da Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados