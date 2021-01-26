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Crime contra a mulher

Mulher é morta a facadas em Rio Novo do Sul

Ex-marido foi preso suspeito de ter cometido o crime.  Eliziane Souza Câmara foi assassinada na tarde desta terça-feira (26), no quintal da própria casa

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jan 2021 às 19:36
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta terça-feira (26) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O ex-marido, suspeito de ter cometido o crime, foi localizado pela polícia e preso. O assassinato aconteceu no quintal da casa da vítima, Eliziane Souza Câmara.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h, no bairro Nossa Senhora da Penha. Eliziane morreu no local.
Após o crime, o assassino fugiu. A polícia fez buscas, localizou o suspeito e o prendeu. Ele será levado para a delegacia regional de Itapemirim. A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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