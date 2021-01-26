Mulher é morta a facadas em Rio Novo do Sul

Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta terça-feira (26) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O ex-marido, suspeito de ter cometido o crime, foi localizado pela polícia e preso. O assassinato aconteceu no quintal da casa da vítima, Eliziane Souza Câmara.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h, no bairro Nossa Senhora da Penha. Eliziane morreu no local.
Após o crime, o assassino fugiu. A polícia fez buscas, localizou o suspeito e o prendeu. Ele será levado para a delegacia regional de Itapemirim. A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.