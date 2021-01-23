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Violência contra a mulher

Homem esfaqueia a ex-mulher com o filho no colo em Cariacica

Welington do Nascimento Moreira, 32 anos, atacou Rosigleise Maria Ferreira de Souza, em Vila Prudêncio, e ainda ameaçou o filho também com uma faca

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 13:45

Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

23 jan 2021 às 13:45
A dona de casa Rosigleise Maria Ferreira de Souza, de 21 anos, junto ao filho
A dona de casa Rosigleise Maria Ferreira de Souza, de 21 anos,  com o filho Crédito: Reprodução I TV Gazeta
A dona de casa Rosigleise Maria Ferreira de Souza, de 21 anos, passou por momentos de apuros e apreensão na noite desta sexta-feira (22), em Vila Prudêncio, em Cariacica. Ela foi atacada pelo ex-marido, identificado como Welington do Nascimento Moreira, 32 anos, enquanto amamentava o filho de um ano e sete meses. Ele a esfaqueou em diversas partes do corpo, como na coxa, braço e mão. A ocorrência aconteceu no quintal da casa de Rosigleise.
"Estava sentada na cadeira, virada de costas e nem vi a hora que ele veio. Para não pegar as facadas no meu filho, joguei ele no chão. Ele [o ex-marido] ainda conseguiu pegar meu filho, colocando a faca no pescoço dele", contou à repórter da TV Gazeta, Daniela Carla. Um vizinho ainda tentou ajudá-la, mas não conseguiu. O ex-esposo pegou então o filho e saiu andando pela rua, ameaçando a criança com a faca. 
A mãe foi atrás e, após cerca de cem metros da casa,  foi amparada. Dois policiais militares de folga estavam em um lava a jato e foram eles que socorreram a dona de casa e o filho. Os policiais ainda detiveram o suspeito e ligaram para o Samu para atendimento da dona de casa.
A dona de casa Rosigleise Maria Ferreira de Souza, de 21 anos, foi esfaqueada
A dona de casa Rosigleise Maria Ferreira de Souza, de 21 anos, foi esfaqueada Crédito: Reprodução I TV Gazeta

AJUDA DO POLICIAL

"O rapaz estava com o neném no colo e a faca. Ela estava correndo atrás, toda ensaguentada. Quando ele largou a faca, conseguimos pegar a criança dele e dar voz de prisão, imobilizando-o. Quando chegamos perto dela vimos a gravidade dos cortes que o rapaz tinha feito", explicou o policial Marlon Bruno Machado de Souza. A dona de casa agradeceu aos policiais pela ajuda e pediu por justiça.
Rosigleise foi levada inicialmente para o Pronto-Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, para receber os primeiros socorros. Depois foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) devido à gravidade e à profundidade dos ferimentos. O bebê não teve ferimentos e ficou aos cuidados da avó. O homem foi preso, autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado ao presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e G1 ES

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