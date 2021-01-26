Criminosos assaltam e ateiam fogo em base comunitária na Serra

A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que a base que foi alvo de criminosos nesta terça-feira (26) no bairro Novo Horizonte, na Serra, pertencia à Guarda Municipal. No entanto, após a publicação do texto, a assessoria de imprensa da Prefeitura da Serra, que foi demandada para falar sobre o assunto, retornou e explicou que a base não pertencia à Guarda. Também após a publicação desta matéria, a Polícia Militar enviou nota explicando o ocorrido e informou que o local que pegou fogo é a base comunitária da Associação de Moradores do bairro e que servia como um ponto de apoio para que os militares e agentes municipais utilizassem o banheiro. As informações foram corrigidas no título e no texto.