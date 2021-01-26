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Com arma falsa

Dupla é presa suspeita de render frentista e assaltar posto em Vila Velha

Ação ocorreu por volta das 23h30 desta segunda-feira (25). Ao ser abordado por policiais, um dos assaltantes fugiu e entrou no condomínio da Segunda Etapa, mas acabou preso pelos militares. Comparsa também foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2021 às 07:48

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 07:48

2ª Delegacia Regional de Vila Velha
O assalto ao posto de combustíveis foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta
Um posto de combustíveis foi assaltado no bairro Itaparica, em Vila Velha, por volta das 23h30 desta segunda-feira (25). Segundo o registro da ocorrência na polícia, dois homens renderam um frentista de 30 anos, que foi obrigado a ficar dentro do banheiro do estabelecimento comercial.

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Segundo informações da repórter Daniela Carla no Bom Dia ES, da TV Gazeta, no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil consta que a dupla utilizou uma arma falsa para realizar o assalto. Após renderem o trabalhador e obrigá-lo a ficar dentro do banheiro do posto, os assaltantes levaram o dinheiro que havia no caixa do estabelecimento e fugiram na sequência. O frentista conseguiu sair e acionar a polícia. Buscas foram realizadas momentos após o assalto, porém os dois suspeitos não foram localizados inicialmente.

FUGA

Após ser liberado, o frentista passou as características físicas dos dois homens. Pela descrição dada aos policiais, os assaltantes teriam sido vistos em uma farmácia em Coqueiral de Itaparica cerca de meia hora após praticarem o assalto.
Os militares pediram que eles parassem e um deles saiu correndo. Para escapar, o suspeito entrou no condomínio da Segunda Etapa. O prédio foi cercado e os policiais conseguiram prender o fugitivo. Já o comparsa dele foi detido ainda na abordagem.
Na prisão, os dois disseram que eliminaram a arma falsa após assaltarem o posto de combustíveis. Não foi informado o valor subtraído do estabelecimento.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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