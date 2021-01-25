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Crime

Homem é preso por matar vigilante a facadas em Anchieta

O vigilante Herval Cetto, de 46 anos, morreu após ser esfaqueado quando chegava do trabalho no bairro Alvorada, no domingo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:24

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:24

Vigilante foi morto em Anchieta
Vigilante foi morto em Anchieta Crédito: Reprodução/Espírito Santo Notícias
Um homem de 39 anos foi preso suspeito de ter assassinado o vigilante Herval Cetto, de 46 anos, durante a manhã de domingo (24) em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima morreu após ser esfaqueada quando chegava do trabalho no bairro Alvorada.
Segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante pelo crime de homicídio aconteceu durante a tarde de domingo, em Anchieta. O suspeito foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Guarapari e encaminhado ao sistema prisional. A motivação do crime não foi informada.

O CRIME

O vigilante foi esfaqueado quando chegava do trabalho de moto, no bairro Alvorada. Herval Cetto, de 46 anos, parou o veículo em frente a casa onde mora e abriu o portão. O vigilante foi surpreendido pelo assassino que o esfaqueou e fugiu.
A vítima chegou a pedir socorro a vizinhos, mas não resistiu. Segundo a polícia, pertences da vítima e a moto não foram roubados durante o crime. O vigilante atuava em uma empresa que presta serviços a Samarco.

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