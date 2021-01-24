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Violência

Vigilante é morto a facadas ao chegar do trabalho em Anchieta

Herval Cetto, de 46 anos, chegava do trabalho quando foi assassinado. Vítima andou por alguns metros para pedir socorro aos vizinhos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2021 às 13:35

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 13:35

Vigilante foi morto em Anchieta
Vigilante foi morto em Anchieta Crédito: Reprodução/Espírito Santo Notícias
Um vigilante morreu na manhã deste domingo (24) após ser esfaqueado quando chegava do trabalho no bairro Alvorada, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. Herval Cetto, de 46 anos, chegou a pedir socorro aos vizinhos, mas não resistiu.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 7h30, na Rua Paulo Diniz. A vítima chegava do trabalho de moto, parou o veículo em frente a casa onde mora e abriu o portão. O vigilante foi surpreendido pelo assassino, que o esfaqueou e fugiu.
Ferido, Herval andou uns metros na rua para pedir socorro a um amigo, mas morreu no local. Não há informações, segundo a polícia, de que pertences da vítima tenham sido roubados durante o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a motivação é investigada pela Polícia Civil.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal. O vigilante atuava em uma empresa que presta serviços a Samarco.

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