Suspeito de manter casa de prostituição clandestina é preso em Guarapari

A casa de prostituição já havia sido interditada em outubro de 2020 Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos que é suspeito de manter uma casa de prostituição no bairro Ipiranga, em Guarapari . A equipe da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), com apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, cumpriu um mandado de busca e apreensão no local na noite da última sexta-feira (22). Além da prisão do proprietário do estabelecimento, foram apreendidos um notebook com fotografias íntimas e máquinas de cartão, além de outros objetos.

De acordo com o titular da Dipo, delegado Marcelo Santiago, cinco mulheres estavam na casa no momento da operação. “O proprietário do estabelecimento, um homem de 44 anos, cobrava 50% dos programas que em média custavam R$ 150. A casa foi fechada e o homem encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari”, explicou.

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

EM OUTUBRO DE 2020

A Polícia Civil interditou, no dia 2 de outubro de 2020, uma casa de prostituição clandestina em Guarapari. No local, foram apreendidos R$ 2.540,00 em espécie, além de um notebook com fotografias íntimas e a máquina de cartão do estabelecimento. O proprietário, um homem de 44 anos, foi autuado, mas pagou a fiança.

De acordo com o delegado Márcio Braga, titular da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi), oito mulheres estavam na casa no momento da operação. Ele afirmou também que o proprietário cobrava, mensalmente, R$ 1.800 de cada uma das mulheres para que elas trabalhassem no local.