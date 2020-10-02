Polícia interdita casa de prostituição em Guarapari

A Polícia Civil interditou, nesta sexta-feira (2), uma casa de prostituição clandestina em Guarapari. O estabelecimento ficava no bairro Ipiranga e, no local, foram apreendidos R$ 2.540,00 em espécie, além de um notebook com fotografias íntimas e a máquina de cartão do estabelecimento. O proprietário, um homem de 44 anos, foi autuado, mas pagou a fiança e responderá em liberdade.
De acordo com o delegado Márcio Braga, titular da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi), oito mulheres estavam na casa no momento da operação. Ele afirmou também que o proprietário cobrava, mensalmente, R$ 1.800,00 de cada uma das mulheres para que elas trabalhassem no local.
O proprietário foi levado para a Delegacia de Polícia de Vitória e autuado em flagrante pelo crime de rufianismo, que é a exploração da prostituição alheia. Segundo a polícia, ele pagou a fiança e responderá o processo em liberdade.