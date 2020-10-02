Mais de 15 dias depois, morte de empresário na Serra segue sem solução

Atirador que matou empresário na Serra Crédito: Polícia Civil

"Nós já identificamos o atirador: o vulgo dele é 'Costela', de 27 anos. Acredito que a prisão dele seja questão de horas. Quem souber dele, ligue para o 181" José Luiz Pazeto - Delegado titular da 3ª Delegacia Regional da Serra (no dia do crime)

Nesta sexta-feira (2), porém, a reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Polícia Civil acerca do andamento as investigações. A polícia alegou que não há mandado de prisão em aberto contra nenhum investigado. A nota ressalta também que, em função disso, não há nenhum suspeito considerado foragido até o momento.

"As informações que nós temos é que esse menor, ao ouvir os disparos, tentou fugir nesse veículo, que foi abordado pelos policiais. Ele já tem uma passagem criminal extensa. Desde dezembro de 2019 até hoje, essa é a quinta vez que ele foi apreendido por crimes diversos, entre eles roubo e tráfico de drogas", disse o tenente-coronel Leonardo Celante, da Polícia Militar, na ocasião.

O CRIME

No momento do crime, José Geraldo carregava um malote de dinheiro para ser depositado em um banco, quando foi rendido e baleado pelo criminoso. O comerciante chegou a ser socorrido e levado para o hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, após o crime, o suspeito levou uma arma que era de José Geraldo, uma pistola calibre 380, e também o malote de dinheiro com R$ 52 mil. Segundo apuração da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que além de comerciante, a vítima era policial da reserva.

VÍDEO

O assalto que terminou com a morte do empresário foi gravado por câmeras de videomonitoramento. As imagens mostram a movimentação na Avenida Lourival Nunes, por volta das 10h30, quando o crime aconteceu.

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No vídeo obtido pela TV Gazeta também é possível ver que o criminoso foge correndo depois de atirar em José Geraldo Rizzo, de 61 anos. Pelas imagens, também é possível ver o corre-corre das pessoas que estão perto do local do crime. Muitas delas vão em direção ao dono de supermercado, que fica caído no chão após ser baleado.

SUSPEITA DE CRIME PLANEJADO

Segundo o jovem, ele foi convidado pelo comparsa para participar da ação criminosa, em troca de uma quantia em dinheiro. O convite teria sido feito há cerca de uma semana. Essa pessoa executaria o crime com o apoio dele, mas cabe à Polícia Civil averiguar todas as informações, explicou o tenente-coronel Leonardo Celante.

No entanto, diante da dinâmica do assalto seguido de morte, a Polícia Militar acredita que houve, de fato, planejamento e uso de informações privilegiadas por parte dos criminosos. A gente acredita que eles já foram sabendo que esse comerciante faria o depósito. De onde veio essa informação, não posso afirmar agora, disse.

VÍTIMA ESTAVA ARMADA

No momento do assalto, o empresário José Geraldo Rizzo estava armado com uma pistola, que também foi roubada. De acordo com informações passadas por testemunhas ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima era um policial da reserva. Ou seja, estava aposentado.

Embora ainda não seja uma certeza, o tenente-coronel Leonardo Celante apontou que o criminoso pode ter realizado os disparos por esse motivo. Infelizmente, o comerciante teve a vida ceifada por um indivíduo que, talvez, por perceber que a vítima portava uma arma de fogo, realizou os disparos, disse.

CARRO UTILIZADO TAMBÉM ERA ROUBADO

Apreendido, o carro branco utilizado no crime tinha restrição de furto e roubo. Segundo informações da PM, o veículo havia sido roubado no último dia 10, por volta das 22h, no bairro Laranjeiras, que também fica na Serra. Nesta segunda-feira (14), ele estava com a placa adulterada.

IRMÃO DA VÍTIMA JÁ SOFREU ASSALTO PARECIDO